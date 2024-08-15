«Гавр» — «ПСЖ». Кузяев получает от Луиса Энрике, Сафонов наблюдает

Килиан Мбаппе покинул французскую Лигу 1, но смотреть здесь всё равно есть на что. Старт сезона-2024/2025 запланирован на пятницу, 16 августа. На стадионе «Осеан» в Гавре состоится матч «Гавр» — «ПСЖ», который откроет программу 1-го тура. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Букмекеры уже выкатили свои прогнозы, анализируем и делаем собственные выводы.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата Франции «Гавр» — «ПСЖ» 16 августа 2024 года

Букмекеры считают явным фаворитом действующего чемпиона Франции. Сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах предлагается с коэффициентом 1.48, что приблизительно равно 67% вероятности. Успех «Гавра» менее вероятен: коэффициент 7.40 и всего лишь 13% вероятности. Больше верят в ничью — коэффициент 4.70.

Вместе с тем аналитики убеждены в высокой результативности встречи. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.65, а на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84 — более 54% вероятности. Наиболее возможным является счёт 2:0 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги 1 «Гавр» — «ПСЖ» (16.08.2024)

«Гавр» в прошлом сезоне чемпионата Франции занял 15-е место, на три очка оторвавшись от ближайшего преследователя и стыковых игр. Сохранить прописку во французской элите помогли ударная концовка и осечки прямых конкурентов. Но это, разумеется, не идёт ни в какое сравнение с чемпионством «ПСЖ», которое стало для него восьмым за последние 10 сезонов.

К старту нового розыгрыша клуб Далера Кузяева подходит не в самом лучшем виде. Футболисты в доступе все, но аренда нападающего Мохамеда Байо закончилась, а о трансферах на вход говорить не приходится. Кроме того, предсезонка получилась смазанной. Если ничьи с нидерландскими «АЗ Алкмар» и «НЕК Неймеген» со счётом 1:1 радуют, то 0:6 от немецкого «Бохума» — наоборот.

Парижане, в свою очередь, расстались с Килианом Мбаппе, но точечно усилились этим летом. В том числе подписали Матвея Сафонова в качестве сменщика Джанлуиджи Доннаруммы. Конечно, рассчитывать, что россиянин сумеет вытеснить голкипера сборной Италии и будет играть на постоянной основе, всё же не стоит. Но свои шансы он наверняка получит.

Вернёмся к Мбаппе. А точнее, его отсутствию. Сильно сказаться не должно, ведь в конце прошлого сезона Луис Энрике начал натаскивать команду на игру без звёздного лидера атаки. Получалось, надо сказать, неплохо. В разной степени проявили себя Гонсалу Рамуш и Коло Муани. Ещё поговаривают о переходе Виктора Осимхена из «Наполи». Но даже сейчас есть кому забивать.

Недавняя смена тренера может взбодрить и мотивировать «Гавр» на подвиги. Тем более что в прошлой очной встрече он сумел отобрать очки у «ПСЖ» — 3:3. Однако в трёх случаях до этого были три победы парижан с общим счётом 13:0. Да и теперь особых предпосылок к чему-то обратному не видно. Гости только набирают форму, но и хозяева — тоже. А при равных условиях логично взять фору на гостей за счёт разницы в классе.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.18.