Хаби Алонсо войдёт в сезон с трофеем. Каким получится Суперкубок Германии?

Суперкубок УЕФА был благополучно разыгран, поздравления принимает мадридский «Реал». Это означает, что скоро стартуют топовые европейские чемпионаты. В Германии сначала разыграют свой Суперкубок. В субботу, 17 августа, на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене состоится матч «Байер» — «Штутгарт». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск. Анализируем прогнозы букмекеров и делаем свои.

Что ждут букмекеры от финала Суперкубка Германии — 2024 «Байер» — «Штутгарт» 17 августа

В споре за Суперкубок Германии букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу леверкузенского «Байера» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, что можно представить как 53% вероятности. В то время как успех «Штутгарта» по итогам 90 минут представлен с коэффициентом 4.00 — это около 25% вероятности.

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивают коэффициентом 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56. Самым вероятным, по мнению экспертов, является счёт 1:1 в основное время.

Анализ и прогноз на матч за Суперкубок Германии «Байер» — «Штутгарт» (17.08.2024)

Суперкубок Германии 2024 . Финал Суперкубок Германии 2024 . Финал 17 августа 2024, суббота. 21:30 МСК Байер Леверкузен Не начался Штутгарт Штутгарт Кто победит в основное время? П1 X П2

Обычно Суперкубок Германии разыгрывается между чемпионом страны и командой, которая одержала победу в Кубке. Поскольку «Байер» занял первое место в Бундеслиге с отрывом в 17 очков и до кучи победил в финале Кубка Германии, то сыграть ему, по регламенту, предстоит с серебряным призёром чемпионата.

Вообще, леверкузенцы провели потрясающий сезон. Только вдумайтесь! Всего одно поражение за тонну матчей, начиная с 12 августа 2023 года и заканчивая 25 мая 2024-го. Настоящей ложкой дёгтя стали разгромные 0:3 от итальянской «Аталанты» в финале Лиги Европы. Если ты перфекционист — вдвойне больнее.

Впрочем, сезон всё равно исключительный и исторический. Во многом, конечно, это заслуга Хаби Алонсо. Ликуй, болельщик, ведь испанец решил остаться на посту главного тренера в Леверкузене ещё на один год. Кроме того, состав остался почти прежний, случились лишь точечные усиления на € 53 млн суммарно. То есть футбольные связи налажены и играть можно.

Второе место в прошлом сезоне чемпионата Германии заняла не «Бавария», как можно было бы предположить методом исключения, а именно «Штутгарт». Ещё в сезоне-2019/2020 «швабы» бились во Второй Бундеслиге, но теперь забрали серебро главного дивизиона и вышли в Лигу чемпионов. Причём абсолютно заслуженно — концовку провели мощную.

Как сложится новый сезон для клуба из Штутгарта, не совсем понятно. Если «Байер» сохранил состав, то у его соперника было много трансферов и подписаний этим летом. А это чревато тратой времени, чтобы сыграться. Перед леверкузенцами же стоит задача сохранить те настрой и концентрацию, которые были в прошлом сезоне.

Победа в матче за Суперкубок Германии поможет «Байеру» и Хаби Алонсо вкатиться в новый сезон, где, помимо прочего, предстоит также играть в Лиге чемпионов. Конечно, свежести может сейчас не хватить обеим сторонам, но леверкузенцы выглядят более предпочтительно, с учётом сохранившегося состава. Голы могут быть в обе стороны, но ждём победу хозяев.

Причём выиграют подопечные Хаби Алонсо, скорее всего, в основное время. Помните, как они зачастую сложные матчи вытаскивали на характере и забивали в самых концовках? Если что-то пойдёт не так, всегда можно включиться на заключительном отрезке. А решение футбольного союза провести встречу в Леверкузене только поспособствует хорошему настрою, ведь будет много родных фанатов.

Ставка: «Байер» выиграет в основное время за 1.87.