«Валенсия» — «Барселона». Дебют Флика в Ла Лиге сложится удачно

Новый сезон чемпионата Испании благополучно стартовал. Программа 1-го тура Ла Лиги продолжится в субботу, 17 августа, сразу двумя встречами. Матч «Валенсия» — «Барселона» состоится на стадионе «Месталья» в Валенсии, стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Примеры «Валенсия» — «Барселона» 17 августа 2024 года

Обычно в Валенсии играть тяжело любой команде, однако букмекеры в этот раз отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77, что можно представить как 56% вероятности. Успех «Валенсии» доступен с коэффициентом 5.00 — это 20% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 3.90, и она вероятнее триумфа хозяев.

При этом аналитики считают, что предстоящий матч испанской Ла Лиги получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Сделать ставку на гол хозяев предлагают с коэффициентом 1.51, а на гол гостей — с коэффициентом 1.15. Самым вероятным из представленных в букмекерской линии является счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Ла Лиги «Валенсия» — «Барселона» (17.08.2024)

«Валенсия» неплохо провела прошлый сезон. По сравнению с позапрошлым, естественно. За 38 туров чемпионата Испании набрала 49 очков, относительно поровну поделив победы, ничьи и поражения. Однако этого всё равно не хватило для борьбы за еврокубки — отставание от седьмого места, дающего право на выход в Лигу конференций, составило почти 10 очков.

В межсезонье удалось сохранить на посту главного тренера Рубена Бараху, поэтому перестраиваться не придётся. В марте ходили слухи, что клуб может приобрести экс-владелец «Челси» Роман Абрамович. Вероятно, это утка, но более мощное финансирование явно не помешало бы. Пока на трансферном рынке всё грустно.

В прошлом сезоне этим же составом «летучие мыши» отобрали у «Барселоны» очки на своём поле — удалось вырвать ничью со счётом 1:1. Однако в следующем круге уже на выезде получили от каталонцев 2:4. С одной стороны, помешало удаление голкипера перед самым перерывом. С другой стороны, пропустили ведь первыми. Да и соперник играл нестабильно.

Теперь «Барселона», как кажется, стала крепче. Вместо Хави тренерский мостик занял Ханс-Дитер Флик, который в первом сезоне с мюнхенской «Баварией» сделал требл. Состав же не претерпел серьёзных изменений. Остались опытные Роберт Левандовски с Илкаем Гюндоганом, есть молодые Ямаль, Педри и Гави. Также подписали Дани Ольмо и Пау Виктора.

Во время предсезонки сине-гранатовые успели проверить себя не только на «Манчестер Сити» (2:2, 4:1 пен.) и «Милане» (2:2, 3:4 пен.), но и на сопернике из испанской Примеры. А именно обыграли в, пусть и товарищеском, «эль класико» мадридский «Реал» — 2:1. Как видно, пока получается выдавать исключительно результативные матчи.

Ложкой дёгтя могло стать разгромное поражение от «Монако» (0:3) в последней товарищеской встрече. Однако в матче 1-го тура чемпионата Испании «Барселона» выступит в роли фаворита. У соперника менее интересный подбор футболистов. Так ещё и основной голкипер Георгий Мамардашвили согласовал личный контракт с «Ливерпулем» и наверняка сконцентрирован на переходе.

При таких раскладах логично ждать от «Барселоны», которую должен взбодрить новый тренер, как минимум победы. Хотя понятно, что просто так «Валенсия» не позволит выиграть на своём поле. Особенно если учесть, что она забивала сине-гранатовым в 8 из 10 прошлых очных встреч. Так что можно проверить Х2 и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и «Барселона» не проиграет за 2.20.