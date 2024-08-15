Адесанья решит проблемы, Гамрот избежит провала. Чего ждать от UFC 305

В ночь с 17 на 18 июля в Перте (Австралия) пройдёт очередной турнир UFC 305. Главным его событием станет титульный поединок в среднем весе между действующим чемпионом Дрикусом дю Плесси и претендентом Исраэлем Адесаньей.

В соглавном поединке в наилегчайшем весе Стив Эрцег сразится с Каем Кара-Франсом. Кроме того, стоит обратить внимание на противостояние Матеуша Гамрота и Дэна Хукера, а также на бой между Таем Туивасой и Жаирзиньо Розенстрайком.

Где смотреть UFC 305

Посмотреть трансляцию турнира UFC 305 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 305

Основной кард:

Дрикус дю Плесси — Исраэль Адесанья;

Кай Кара-Франс — Стивен Эрцег;

Матеуш Гамрот — Дэн Хукер;

Тай Туиваса — Жаирзиньо Розенстрайк;

Ли Джинлианг — Карлос Пратес.

Предварительный кард:

Джуниор Тафа — Вальтер Уокер;

Джошуа Кулибао — Рикардо Рамос;

Кейси О’Нил — Луана Сантос;

Джек Дженкинс — Герберт Бёрнс;

Том Нолан — Алекс Рейес;

Сун Кэньань — Рик Гленн;

Стюарт Николл — Хесус Агилар.

Главный бой — дю Плесси — Адесанья

Дю Плесси своими последними боями доказал, что он — настоящий чемпион. Но совершенству в принципе нет предела, а развиваться южноафриканцу есть куда и в технике, и в тактике. Мало сомнений, что в свои лучшие годы Адесанья уверенно разобрался бы с соперником такого уровня. Но время идёт, и пока неясно, насколько готов Исраэль. В первую очередь ментально. Сдвиги в этом отношении есть, но сможет ли Повелитель Стихий доказать, что он оставил все невзгоды позади?

Адесанья оправился после поражения от Алекса Перейры, смог взять реванш, а следом победил Шона Стрикленда. Этого же соперника в своём последнем поединке решением прошёл и дю Плесси. Получается эдакий бой не просто за звание чемпиона, но и за неофициальный титул сильнейшего африканца.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.80 на Адесанью, а на Дрикуса дают 2.06. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 1.62, а полный бой идёт за 2.22. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 2.13.

Соглавный бой — Кара-Франс — Эрцег

Поединок двух экс-претендентов, которые мечтают получить ещё один шанс на титульный бой в наилегчайшем весе. Кара-Франс проиграл два своих последних боя и не выходил в октагон уже год. Эрцег достойно смотрелся в бою против Александра Пантожи, но победы добиться также не смог.

Несмотря на последние неудачи, фаворитом ведут Кара-Франса, на его победу дают коэффициент 1.42. Здесь логика понятна: сила Эрцега в борьбе, а Кай хорошо от неё защищается, в стойке же преимущество как раз у представителя Новой Зеландии. На Эрцега можно поставить за 2.65. Полный бой идёт за 1.44, а досрочное завершение — за 2.66.

Гамрот — Хукер

Поляку Матеушу Гамроту проигрывать никак нельзя, иначе серьёзный бой он не получит долго. Соперник прошёл свой пик, но остаётся опасным. Тем более что Дэн выиграл два своих последних боя. Хукер хорошо пользуется своими габаритами, нанося сильный урон ударами с дистанции и защищаясь от борьбы.

При этом Гамрот весьма неплох в защите, а в борьбе уже у него явное превосходство. Навряд ли он сможет финишировать Хукера, но контролировать бой точно способен. Поляк — фаворит, сделать на него ставку можно за 1.31, а вот победа Дэна идёт за 3.66. Да, последние свои поединки новозеландец выиграл, но Гамрот — соперник другого уровня.

На полный бой здесь принимают ставки с коэффициентом 1.50, а вероятность нокаута оценили в 2.50.

Туиваса — Розенстрайк

Туиваса нестабилен, то выигрывает сериями, то наоборот, уступает несколько поединков в ряд. Настоящие американские горки! После очередного подъёма многие думали, что Тай готов к новым вызовам, но поражения от Александра Волкова и Сергея Павловича снова понизили его акции в глазах экспертов.

Розенстрайк порой демонстриует впечатляющие навыки, но тоже нестабилен. В своём последнем поединке Жаирзиньо убрал Шамиля Газиева. Выглядело это очень серьёзно.

Это тот случай, когда нужно ставить на досрочную победу одного из бойцов. Будет страшная рубка, в которой победит более удачливый. 1.14 на то, что бой не будет полным, и 1.20 – на нокаут. Вариант с очень маленьким коэффициентом, но очень надёжный. Ну а фаворитом видят Розенстрайка — на него котировка 1.48, в то время как победа Туивасы идёт за 2.75. Хорошей ставкой здесь видится ТМ 1.5 раунда за 1.83.