Экспресс с коэффициентом 5.98: «Манчестер Юнайтед» открывает новый сезон АПЛ

Хорошо бы тен Хагу начать его с победы, но «Фулхэм» не из робкого десятка.

Перед жаркими футбольными выходными выбор событий всегда маловат. Так и сегодня, но, несмотря на это, нас ждут очень интересные матчи в Первой лиге, Примере и АПЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.98.

Прогноз на матч «Ротор» — «Балтика»

Начало сезона можно занести в актив Денису Бояринцеву. Его подопечные показывают смелый и весьма собранный футбол. «Ротор» не похож на команду, которая в прошлом сезоне выступала в третьем по силе дивизионе страны. С ним шутки плохи. Волгоградцы победили «Шинник» (1:0) и «Тюмень» (1:0), а также сыграли вничью с «Торпедо» (1:1). Уступили они тульскому «Арсеналу» (0:1) и «Нефтехимику» (0:1).

У «Балтики» уровень исполнительского мастерства выше. У неё в составе много качественных игроков, которые в одиночку способны сделать результат. Подопечные Александра Грищенко сыграли вничью с «Родиной» (0:0), «Сочи» (1:1), «Уфой» (1:1) и «Соколом» (1:1), победили дома «Черноморец» (2:0). Не хотят отпускать калининградцев проблемы с реализацией. Что бы они ни делали, мяч отказывается идти в створ.

У обеих команд проблемы с завершением. Они очень мало забивают, но и сами пропускают нечасто. Поэтому не ждём от встречи высокой результативности. Скорее всего, будет ничья. Хотя чуть больше шансов на победу у калининградцев. У них лучше состав, и в новом сезоне они ещё не проигрывали. Ставки на тотал меньше 2.5 мяча принимают за 1.55.

Прогноз на матч «Сельта» — «Алавес»

Обе команды весьма неплохо, по собственным меркам, провели прошлый сезон. «Сельта» финишировала на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Алавес» чуть повыше — на 10-й.

Лето «кельты» посвятили сохранению основного костяка. С этой задачей они справились весьма неплохо. К победам в новом сезоне поведёт команду нестареющий лидер «Сельты», которого можно смело назвать живой легендой клуба — Яго Аспас. Он, похоже, и не думает заканчивать карьеру.

Сможет ли «Алавес» остановить неудержимого Яго Аспаса? «Славные» летом пережили солидную встряску состава. Многие ведущие футболисты покинули клуб, и на замену им бюджетно были приобретены малоизвестные перспективные игроки.

В пользу победы «Сельты» свидетельствует ряд факторов. Она меньше изменилась за лето. У «Алавеса» больше потенциала для развития, но его ещё нужно развить, а на это точно уйдёт время. История очных встреч, а также то, что матч пройдёт в городе Виго, добавляют уверенности в том, что «кельты» выиграют. Поставить на их победу можно за 2.03.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

Ждать от «Манчестер Юнайтед» скорого улучшения результатов не стоит. Обычно это длительный процесс. Однако свой эффект встряска зачастую приносит. Например, в недавнем матче манкунианцы навязали борьбу «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии. «Горожане» атаковали чаще и острее, но «красные дьяволы» умудрились забить первыми на 82-й минуте. Но не дотерпели до победы, позволив сравнять счёт на 89-й минуте. Виноваты футболисты, провалившие игру.

«Фулхэм» уже три года держится в АПЛ. Причём не борется за выживание. А это значит, что его можно смело записать в крепкие середняки. Хотя у клуба тоже не всё гладко. Центральный полузащитник Жоау Пальинья пошёл на повышение в «Баварию», ослабив центр. На встраивание новичков потребуется время. Зато предсезонка была неплохой: удалось обыграть «Бенфику» (1:0) и «Хоффенхайм» (2:0), а также забить «Севилье» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» страдает из-за нехватки нападающего, но даже так забил гол в ворота «Манчестер Сити». Зато «Фулхэм» вполне может забить сам. У «красных дьяволов» намечаются проблемы и в обороне. Люк Шоу в лазарете, а Джонни Эванс и Лисандро Мартинес не впечатляют.

Однако проиграть «дачникам» на «Олд Траффорд» два раза подряд (последний раз было в конце февраля со счётом 1:2) «МЮ» позволить себе не может. Поставим, что команда тен Хага не проиграет и обе забьют за 1.90.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Ротор» — «Балтика» за 1.55.

Ставка 2: победа «Сельты» в игре с «Алавесом» за 2.03.

Ставка 3: «МЮ» не проиграет «Фулхэму» и обе забьют за 1.90.

Общий коэффициент: 1.55 Х 2.03 Х 1.90 = 5.98.