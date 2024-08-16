«Ипсвич Таун» — «Ливерпуль». Арне Слот обязан побеждать!

17 августа в матче 1-го тура АПЛ «Ипсвич Таун» будет играть с «Ливерпулем» на стадионе «Портман Роуд». Начало встречи – в 14:30 мск. Начинается новый сезон чемпионата Англии. И он кажется многообещающим.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ипсвич Таун» – «Ливерпуль» 17 августа 2024 года.

Букмекерские конторы считают фаворитами «красных» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.35. Шансы «синих» оценили в 8.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.80. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.77.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура АПЛ «Ипсвич Таун» – «Ливерпуль» (17.08.2024)

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Портман Роуд» пройдёт встреча «Ипсвич Таун» — «Ливерпуль». «Синие» спустя долгое время вернулись в элиту футбола, чтобы проверить себя на высоком уровне. У «красных» тоже начинается новая эпоха – без Юргена Клоппа.

Кстати, немецкому тренеру постоянно не нравилось, когда «Ливерпуль» начинал свои матчи в такое раннее время. Организаторы стабильно получали порцию критики в свой адрес за это. Но теперь он может расслабиться и наслаждаться футболом «красных» в качестве болельщика, потому что на поле команду впервые в официальной игре выведет Арне Слот.

Перед нидерландским тренером стоят непростые задачи. Он должен не только бороться за чемпионство в АПЛ, но и попытаться не ударить в грязь лицом в Лиге чемпионов. Хотя, судя по предсезонной подготовке, всё у него получится.

«Ливерпуль» в товарищеских матчах не проигрывал, победив «Бетис» (1:0), «Арсенал» (2:1), «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Севилью» (4:1), а также сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» (0:0). Задача-минимум выполнена – конкурентов по АПЛ «красные» победили. В том числе «канониров», а они крепкий орешек.

Пугает только тот факт, что Арне Слот остаётся без новичков. Команда по-прежнему никого не подписала. Хотя некоторые цели уже обозначены. Но, опять же, судя по слухам. В приоритете у клуба сохранение контрактов с имеющимися лидерами – Мохамедом Салахом, Вирджилом ван Дейком и Трентом Александер-Арнольдом.

«Ипсвич Таун» удивил в минувшем сезоне, заняв в Чемпионшипе второе место. Всего одного очка не хватило команде, чтобы сравнятсья с победившим в турнире «Лестером». Но «синие» стали лучшими по количеству забитых голов – 92. И это несмотря на то, что ни один из футболистов не попал даже в топ-10 лучших бомбардиров лиги.

Трансферное окно проходит для «трактористов» плодотворно. Команда сделала ряд недешёвых приобретений. Например, был выкуплен контракт Омари Хатчинсона. Он провёл минувший сезон в аренде у «синих». Также были куплены Джейкоб Гривз и Лиам Делап. Пока их имена не на слуху, но определённо все они очень перспективные футболисты.

Однако главная заслуга руководства «Ипсвич Таун» — сохранение на посту главного тренера Кирана Маккенны. Хотя интерес к нему проявляли топовые клубы АПЛ, но 38-летний специалист сам не хотел никуда уходить. Он должен проявить себя в АПЛ, доказать, что способен на многое.

Можно дать оценку предсезонной подготовке «синих». И она положительная. Подопечные Маккенны победили «Шахтёр» (1:0), «Хоффенхайм» (1:0) и «Ниццу» (1:0), но уступили «Фортуне» из Дюссельдорфа – 1:2. В минимальном поражении от немецкого клуба нет ничего страшного, а вот три сухие победы с вполне сильными командами – это впечатляет.

«Ипсвич Таун» наверняка будет играть в глубокой обороне. Удивлять в атаке «Ливерпуль» — бесполезная работа. «Красные» всё равно забьют намного больше. Единственный шанс — это укрепить центр обороны и рассчитывать на контратаки, которых вряд ли будет много.

Конечно, представить, что подопечные Арне Слота потеряют очки в 1-м туре нового сезона, невозможно. Поэтому мы всё-таки поставим на победу «Ливерпуля», но в комбинации с тоталом меньше 4.5 мяча. В итоге получаем вполне привлекательный коэффициент 1.93.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.93.