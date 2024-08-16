«Арсенал» — «Вулверхэмптон». К Микелю Артете претензий нет

17 августа состоится матч 1-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.20. Успех «волков» оценён в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 8.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон» 17 августа 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Вулверхэмптон» (17.08.2024)

На 17 августа запланированы шесть матчей 1-го тура чемпионата Англии. В одном из них на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне местный «Арсенал» примет «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джерредом Джиллеттом.

За лето «Арсенал» практически не изменился. Единственное — он точечно усилился надёжным защитником «Болоньи» Риккардо Калафьори. Ещё к команде может присоединиться центральный полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Мерино, только вот, по информации СМИ, трансфер на грани срыва. Стороны не могут согласовать условия.

Главное — что «канониры» сохранили всех ведущих игроков и вновь попробуют побороться с «Манчестер Сити» за золотые медали АПЛ. Последние два сезона подопечные Микеля Артеты закончили в шаге от победы в первенстве. Где-то им не хватило стойкости и моральных качеств, а где-то банального везения.

Так или иначе, «Арсенал» подбирается к чемпионству всё ближе и ближе. В позапрошлом сезоне он отстал от «горожан» на пять очков, в минувшем уже на два. Микель Артета всё время старается развивать команду. Медленно, но верно он добивается прогресса в этом нелёгком деле.

Методы Артеты могут удивлять. Как-то раз он нанял профессиональных карманников, которые на совместном ужине незаметно украли у футболистов ценные вещи. Таким образом испанский специалист донёс до подопечных мысль, что абсолютно всегда нужно быть бдительными и сконцентрированными.

Есть ли от этого польза? Результат налицо. Лондонцы проиграли только один из пяти матчей на сборах. Уступили «Ливерпулю» (1:2). Во всех пяти играх «Арсенал» выступил с отличной самоотдачей. Нет сомнений, что к новому сезону все его футболисты подходят в хорошем тонусе, с полной готовностью бороться за золотые медали АПЛ.

А что насчёт «Вулверхэмптона»? Летом клуб покинули сразу два ведущих футболиста — надёжный защитник Макс Килман и Педру Нету. «Волки» выручили хорошие деньги с продажи этих игроков, но средства не пошли на укрепление состава. Качественных замен ушедшим лидерам подобрано не было.

Нету в прошлом сезоне принял участие только в 20 матчах в АПЛ, но провёл их с выдающейся пользой. Он забил два мяча и отдал девять результативных передач. Килман сыграл во всех 38 встречах в первенстве, и даже несмотря на его старания, «Вулверхэмптон» пропустил 65 мячей.

Как Гари О'Нил планирует компенсировать такие важные потери? Искать во внутренних ресурсах, стараясь раскрыть потенциал вернувшихся из аренды футболистов? Это большой риск, который может затянуть команду в кризис.

Под занавес прошлого сезона у «волков» уже начали появляться нехорошие предпосылки. Они выиграли только 1 из 10 последних матчей в АПЛ и два раза сыграли вничью. Во всех трёх случаях подопечные О'Нила набрали очки во встречах с командами с самого низа турнирной таблицы.

Заключить пари на то, что «Арсенал» победит «Вулверхэмптон» с форой (-2), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. «Канониры» выиграли все пять последних очных встреч, и в каждой из них забили не меньше двух мячей.

Не должна необычная подготовка Микеля Артеты пройти даром. Не просто так специалист идёт на необычные решения и развивает в подопечных готовность к постоянным испытаниям. Он вырабатывает в игроках менталитет победителей. Для этого все средства хороши.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон» 17 августа 2024 года

«Арсенал» точечно усилился летом и отлично провёл сборы. К новому сезону он подходит в полной боевой готовностью и только с одной целью — стать чемпионом. «Вулверхэмптон» потерял летом двух важных игроков и не нашёл им замен. Прошлый сезон «волки» закончили на негативной ноте, и новый вряд ли начнут позитивно.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 1.97.