«Динамо» М — «Крылья Советов». Хороший день, чтобы Тюкавин исправился

Самарцы очень много пропускают, а у Константина последнее время многое не получается. Это его шанс.

17 августа состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Крылья Советов». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.53. Успех самарцев оценён в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» М — «Крылья Советов» 17 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Динамо» Москва — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Динамо» М — «Крылья Советов» (17.08.2024)

На 17 августа запланированы две встречи 5-го тура РПЛ. В одной из них на стадионе «ВТБ Арена» в Москве «Динамо» примет «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Предстоящий матч важен для москвичей. Им необходимо реабилитироваться после поражения во встрече последнего тура РПЛ с «Зенитом» (0:1). До этого бело-голубые одержали три победы подряд в первенстве. Они расположились на второй строчке в турнирной таблице.

После встречи с петербуржцами подопечные Марцела Лички обыграли в Кубке России махачкалинское «Динамо» (2:1), но чешский специалист выпустил экспериментальный состав, и выиграла его команда не без удачи. Так что этот матч можно вынести за скобки. Основе нужно исправляться в грядущей игре.

Пока малозаметен Константин Тюкавин. Лучший бомбардир московского «Динамо» в пяти играх забил всего лишь один гол. Бремя лидерства стали всё чаще брать на себя легионеры — Муми Нгамалё и Бителло. Первый в четырёх матчах в РПЛ забил два мяча, а второй записал на свой счёт четыре результативные передачи.

По итогам первых трёх туров первенства Бителло отдал больше всех передач под удар — 16. Если не брать во внимание показатели Тюкавина, у Марцела Лички все механизмы функционируют отлично. Команда показывает качественный атакующий футбол, и при этом задняя линия больше не подводит.

Приобретение Андрея Лунёва закрыло вопрос с нехваткой надёжности в обороне. Сезон только начался, но голкипер уже показывает свой уровень и помогает добывать победы. Вратарь совершил ряд важных спасений.

«Крылья Советов» в грядущем матче не ждёт ничего хорошего. У них и так очень большие проблемы с реализацией, а тут ещё у соперника надёжный голкипер. Забить будет трудно. Показатели у подопечных Игоря Осинькина очень печальные. Тренеру можно только посочувствовать.

Осинькин высококлассный специалист. Его подопечные всегда показывают красивый атакующий футбол, однако польза от него есть только при наличии качественных исполнителей. Специалист регулярно раскрывает молодые таланты, но их сразу же раскупают, и всё приходится начинать сначала.

Подопечные Осинькина классно находят свободное пространство и убегают в контратаки, и в то же время могут создать опасность позиционно. Самарцы способны доставить серьёзные проблемы любому сопернику, однако с игрой на результат у них пока что совсем всё плохо.

«Крылья Советов» проиграли пять из шести матчей нового сезона. Победили они испытывающий столь же большие проблемы «Факел» (2:0). Плохие результаты в первую очередь обусловлены преимущественно высоким уровнем соперников. Самарцы уступили «Зениту», «Ростову», дважды «Спартаку» и махачкалинскому «Динамо».

Однако в четырёх из пяти неудачно сложившихся матчей самарцы пропустили три или более мячей. Это совсем не хорошо. В грядущем матче подопечные Игоря Осинькина снова могут получить целую авоську. Поставить на победу москвичей и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

Две последние очные встречи бело-голубые выиграли разгромно. Для Константина Тюкавина лучше возможности наладить результативность и быть не может. Нападающему пора почувствовать уверенность и начать забивать стабильно, как в прошлом сезоне. Нгамалё и Бителло нужна его помощь.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» М — «Крылья Советов» 17 августа 2024 года

Москвичам не будет легко обыграть самарцев. Соперник очень опасен. Ему может вернуться за нереализованное ранее. Только вот даже если подопечные Осинькина забьют два или три мяча, не факт, что этого хватит хотя бы для того, чтобы зацепиться за ничью. У «Динамо» очень мощное техничное нападение, а «Крылья Советов» пристрастились часто пропускать и проигрывать.

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.