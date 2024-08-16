«Монако» — «Сент-Этьен». Ади Хюттер справится без Головина

Россиянину необходимо полностью восстановиться от травмы. Тренер позаботится, чтобы его отсутствие не повлияло на результаты.

17 августа состоится матч 1-го тура Лиги 1 «Монако» — «Сент-Этьен». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.53. Успех «зелёных» оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Сент-Этьен» 17 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Монако» — «Сент-Этьен» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Сент-Этьен» (17.08.2024)

17 августа состоятся три встречи 1-го тура чемпионата Франции. В самой поздней из них померяются силами местный «Монако» и один из самых титулованных клубов страны «Сент-Этьен». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Возможно, Ади Хюттер — это специалист, под руководством которого «Монако» впервые за долгое время выиграет чемпионат Франции. Прошлый розыгрыш первенства красно-белые закончили на второй строчке. Под занавес сезона они набрали очень приличный ход.

Летом монегасков покинул многолетний лидер Виссам Бен-Йеддер. Новым капитаном команды стал Александр Головин, который прошлый сезон провёл на высочайшем уровне. Россиянин забивал важные голы и проделывал большой объём командной работы. Он трижды подряд признавался лучшим футболистом месяца в «Монако».

Омрачили Головину концовку прошлого розыгрыша Лиги 1 и подготовку к новому травмы. Медицинский штаб красно-белых делает всё, для того чтобы Александр успел оклематься к началу сезона. Однако в приоритете качественное восстановление, во избежание рецидива и ещё более длительного лечения.

Пока что Ади Хюттер справляется без россиянина. Его подопечные разгромили «Барселону» (3:0) в матче за Кубок Жоана Гампера (товарищеский турнир, который ежегодно организуется сине-гранатовыми). Каталонцы впервые с 2012 года не смогли выиграть его, а также в четвёртый раз за всю историю уступили с разницей в три или более мяча.

Ади Хюттер знает своё дело. Его подопечные показали на удивление качественную игру. На удивление — потому что молодёжи австрийский специалист выпустил немало. Вместо того чтобы ошибаться самим, красно-белые ловили на ошибках соперника и безжалостно наказывали. Готовность к новому сезону у команды отличная.

«Сент-Этьен» с большим трудом и не без удачи заполучил путёвку в элитный дивизион Франции. «Зелёным» очень повезло в ответном переходном матче с «Метцем» — 2:2 (д.вр.). На шестой минуте встречи красную карточку схлопотал нападающий соперника Папа Диалло. Даже играя в меньшинстве, тёмно-бордовые забили два мяча и чуть не выиграли.

Некогда один из самых сильных и титулованных клубов Франции влачит жалкое существование. После коррупционного скандала и упадка «Сент-Этьен» не может избавиться от статуса одного из главных аутсайдеров, который то и дело вылетает во второй по значимости дивизион страны.

Вероятность, что «зелёным» удастся закрепиться в Лиге 1 совсем невелика. Летом укрепить состав качественными приобретениями у них не получилось. Пара игроков покинула клуб, несколько присоединились. Глобально ничего не изменилось. У команды очень мало ресурсов.

Даже без Головина «Монако» должен уверенно обыграть «Сент-Этьен». Заключить пари на победу красно-белых с форой (-1.5) можно за 2.30. Все три последние очные встречи монегаски выиграли с разницей в два или больше мячей.

Конечно, хочется чтобы Головин как можно быстрее дебютировал в качестве капитана «Монако» в Лиге 1. Тем не менее будет логично, если Хюттер даст россиянину больше времени на восстановление. В соперниках явный аутсайдер, с которым не должно возникнуть серьёзных проблем.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Сент-Этьен» 17 августа 2024 года

«Монако» прогрессирует при Ади Хюттере. Австрийский специалист отлично выполняет свою работу. Он и молодёжь хорошо развивает, и вырабатывает у команды наличие характера. Если «Барселону» у красно-белых получилось разгромить без Головина, то и «Сент-Этьен» они должны обыграть похожим образом. У «зелёных» слишком мало резервов.

Ставка: победа «Монако» с форой (-1.5) за 2.30.