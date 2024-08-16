«Милан» — «Торино». Мората и Леау познакомят Паоло Ваноли с реалиями Серии А

17 августа в матче 1-го тура Серии А «Милан» будет играть с «Торино» на стадионе «Сан-Сиро». Начало встречи – в 21:45 мск. Начинается новый сезон чемпионата Италии. И он кажется многообещающим.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Милан» — «Торино» 17 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «дьяволов» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.65. Шансы «быков» оценили в 5.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча также оценён в 1.90. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.00.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Серии А «Милан» — «Торино» (17.08.2024)

После впечатляющей предсезонной подготовки «Милан» возвращается в Серию А. 17 августа в матче 1-го тура «дьяволы» будут принимать «Торино» на стадионе «Сан-Сиро». Встреча начнётся в 21:45 мск. Оба клуба сменили тренерский штаб в межсезонье. Будет интересно посмотреть, что из этого получится.

Прошлый сезон красно-чёрные провели не так, как хотелось бы руководству. Хотя они и заняли второе место, но отставание от «Интера» в 19 очков простить было сложно. В итоге со Стефано Пиоли попрощались, несмотря на его прошлые заслуги. Большое влияние на это решение оказала концовка сезона. «Милан» выиграл всего одну из девяти встреч во всех турнирах.

Должность тренера «дьяволов» занял Паулу Фонсека. А ещё не будем забывать, что легендарный Златан Ибрагимович в конце прошлого года был назначен старшим советником владельцев и высшего руководства «Милана». С таким мощным составом только на руководящих должностях клуб способен на подвиги.

Паулу Фонсека уже показал себя во всей красе во время предсезонной подготовки. «Милан» в товарищеских матчах победил «Манчестер Сити» (3:2), «Реал» (1:0), «Барселону» (2:2, 4:3 пен.) и «Монцу» (3:1). Пусть дебют получился неудачным и закончился поражением от «Ромы» со счётом 2:5, зато потом тренер пожинал плоды своих трудов.

«Торино» тоже сменил наставника. Иван Юрич ушёл из команды, хотя при нём у «гранатовых» наблюдалась стабильность. В прошлом сезоне «быкам» не хватило немного до квалификации в еврокубки. Они заняли девятое место в Серии А, отстав от «Фиорентины» на семь очков.

Новым наставником «Торино» стал не кто иной, как знакомый российским болельщикам Паоло Ваноли. Обладатель Кубка России в качестве тренера «Спартака». Он же в прошлом сезоне вывел «Венецию» в Серию А. Теперь задача Ваноли – заслужить для «быков» место в еврокубках.

Предсезонная подготовка у «Торино» прошла скомканно. В трёх последних товарищеских встречах «гранатовые» победили «Метц» (3:0), проиграли «Кремонезе» (1:2) и сыграли 0:0 с «Лионом». Недавно «быки» в матче Кубка Италии победили «Козенцу» (2:0). Правда, счёт был открыл благодаря автоголу, но всё-таки. Результат есть, и он положительный.

«Торино» ждёт жёсткая проверка на качество. «Милан» стал сильнее не только благодаря смене тренера, но и благодаря обновлению состава. Альваро Мората обязательно выйдет в стартовом составе. Он станет достойной заменой Оливье Жиру, перебравшемуся в МЛС.

Паулу Фонсека сможет правильно использовать огромный потенциал «Милана» в нападении. Из имеющихся футболистов «дьяволов» можно не просто собрать мощную основу, но и задействовать глубину состава. Она хорошая.

Предлагаем выбрать осторожную ставку на победу «Милана» с форой (-1) за 2.17. Найти путь к воротам «Торино» порой непростая задача. Но как поведёт себя команда и будет ли менять тактику при Паоло Ваноли – пока неясно. Учитывая состав и предсезонку, миланцы должны побеждать, но с каким счётом – покажет игра.

Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 2.17.