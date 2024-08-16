Тай Туиваса — Жаирзиньо Розенстрайк. Кто попал — тот и победил!

В ночь с 17 на 18 июля в Перте (Австралия) пройдёт очередной турнир UFC 305. В одном из боёв вечера в тяжёлом весе сразятся Тай Туиваса и Жаирзиньо Розенстрайк. Этот бой точно будет зрелищным и, скорее всего, коротким. Но кто окажется сильнее?

Во сколько начало боя Туиваса — Розенстрайк

Бой между Таем Туивасой и Жаирзиньо Розенстрайком начнётся ориентировочно в 5:20 мск.

Где смотреть бой Туиваса — Розенстрайк

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 305, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Туиваса — Розенстрайк, ставки и коэффициенты

Букмекеры фаворитом видят Розенстрайка — на него котировка 1.48, в то время как победа Туивасы идёт за 2.75.

Аналитики уверены, что это будет короткая схватка. Они дают коэффициент 1.14 на то, что бой не будет полным, и 1.20 – на нокаут от любого из бойцов.

Кто первым попадёт?

Сложно придумать более непредсказуемую пару. Карьера Туивасы — сплошная синусоида. Сначала три поражения, затем пять побед, теперь снова череда неудач, которых уже четыре. Австралиец показал, что он не без таланта, но топы дивизиона его уверенно убрали — Сириль Ган, Сергей Павлович, Александр Волков, Марчин Тыбура. Все они победили Туивасу досрочно: дважды нокаутом, дважды – сабмишеном.

Австралиец — ярко выраженный ударник, который может вырубить любого. Но с защитой здесь большие проблемы, о ней Тай особо не думает. Работа в стойке, момент для удара — бам, нокаут. Но такая тактика действует не всегда.

Впрочем, сражаться Туивасе предстоит примерно с таким же соперником. Розенстрайк очень похож на Тая, разве что его карьера не строится сериями, а он просто чередует победы с поражениями. В своём последнем бою суринамец вырубил Шамиля Газиева в четвёртом раунде.

Чего ждать от этого боя? Букмекеры ведут фаворитом Розенстрайка. Чем это оправдано? Только тем, что он выиграл свой последний бой, он чуть более активный и разносторонний. Но где гарантия, что Жаирзиньо не попадёт под удар Туивасы? Такой расклад вполне можно представить. А удар там такой, что на нём одном всё и завершится.

Исход здесь очень похож на угадайку: кто попадёт, тот и победит. Оба выцеливают, не утруждают себя защитой, и оба с классным ударом. Если взять Розенстрайка, то у него четыре из последних шести боёв завершились в первом же раунде. Туиваса два из последних трёх поражений потерпел в первом отрезке боя. Так что ставка на ТМ 1.5 раунда здесь выглядит как минимум оправданной.

О тактике и защите пусть думают другие, эти парни нацелены побеждать нокаутом. А коэффициент на ТМ 1.5 очень приличный — 1.83. На нём и остановимся.

Ставка: тотал меньше 1.5 раунда за 1.83.