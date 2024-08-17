Экспресс с коэффициентом 9.84: «Милан», «Барселона» и «Монако» стартуют уверенно

Во всех топовых чемпионатах по футболу стартует новый сезон. Это значит, что нас ждёт много интересного. Особенно на выходных. На сегодня запланировано немало классных матчей. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.84.

Прогноз на матч «Милан» — «Торино»

Паулу Фонсека уже показал себя во всей красе во время предсезонной подготовки. «Милан» в товарищеских матчах победил «Манчестер Сити» (3:2), «Реал» (1:0), «Барселону» (2:2, 4:3 пен.) и «Монцу» (3:1). Пусть дебют получился неудачным и закончился поражением от «Ромы» со счётом 2:5, зато потом тренер пожинал плоды своих трудов.

Предсезонная подготовка у «Торино» прошла скомканно. В трёх последних товарищеских встречах «гранатовые» победили «Метц» (3:0), уступили «Кремонезе» (1:2) и сыграли 0:0 с «Лионом». Недавно «быки» в матче Кубка Италии победили «Козенцу» (2:0). Правда, счёт был открыт благодаря автоголу, но всё-таки. Результат есть, и он положительный.

Предлагаем выбрать осторожную ставку на победу «Милана» с форой (-1) за 2.08. Найти путь к воротам «Торино» порой непростая задача. Но как поведёт себя команда и будет ли менять тактику при Паоло Ваноли – пока неясно. С учётом состава и предсезонки, миланцы должны побеждать, но с каким счётом – покажет игра.

Прогноз на матч «Монако» — «Сент-Этьен»

Пока что Ади Хюттер справляется со своей работой. Его подопечные разгромили «Барселону» (3:0) в матче за Кубок Жоана Гампера (товарищеский турнир, который ежегодно организуется сине-гранатовыми). Каталонцы впервые с 2012 года не смогли выиграть его, а также в четвёртый раз за всю историю уступили с разницей в три или более мяча.

«Сент-Этьен» с большим трудом и не без удачи заполучил путёвку в элитный дивизион Франции. «Зелёным» очень повезло в ответном переходном матче с «Метцем» — 1:2 (1:0 д. вр.). Некогда один из самых сильных и титулованных клубов Франции влачит жалкое существование. После коррупционного скандала и упадка «Сент-Этьен» не может избавиться от статуса одного из главных аутсайдеров.

Даже без Головина, который травмирован, «Монако» должен уверенно обыграть «Сент-Этьен». Заключить пари на победу красно-белых с форой (-1.5) можно за 2.15. Все три последние очные встречи монегаски выиграли с разницей в два или больше мячей.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона»

«Валенсия» неплохо провела прошлый сезон. По сравнению с позапрошлым, естественно. Благодаря этому удалось сохранить на посту главного тренера Рубена Бараху. В прошлом сезоне этим же составом «летучие мыши» отобрали у «Барселоны» очки на своём поле — удалось вырвать ничью со счётом 1:1.

Однако в следующем круге уже на выезде получили от каталонцев 2:4. С одной стороны, помешало удаление голкипера перед самым перерывом. С другой стороны, пропустили ведь первыми. Да и соперник играл нестабильно.

Теперь «Барселона», как кажется, стала крепче. Вместо Хави тренерский мостик занял Ханс-Дитер Флик, который в первом сезоне с мюнхенской «Баварией» сделал требл. Во время предсезонки сине-гранатовые успели проверить себя не только на «Манчестер Сити» (2:2, 4:1 пен.) и «Милане» (2:2, 3:4 пен.), но и на сопернике из испанской Примеры. А именно обыграли в, пусть и товарищеском, «эль класико» мадридский «Реал» — 2:1.

При таких раскладах логично ждать от «Барселоны», которую должен взбодрить новый тренер, как минимум победы. Хотя понятно, что просто так «Валенсия» не позволит выиграть на своём поле. Особенно если учесть, что она забивала сине-гранатовым в 8 из 10 прошлых очных встреч. Так что можно проверить Х2 и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: победа «Милана» с форой (-1) в матче с «Торино» за 2.08.

Ставка 2: победа «Монако» с форой (-1.5) в игре с «Сент-Этьеном» за 2.15.

Ставка 3: «Барселона» не проиграет «Валенсии» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Общий коэффициент: 2.08 Х 2.15 Х 2.20 = 9.84.