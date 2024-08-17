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Дрикус дю Плесси — Исраэль Адесанья, прогноз на бой UFC 305, дата боя, кто фаворит, прямая трансляция

Дрикус дю Плесси — Исраэль Адесанья. Иззи перезагрузился!
Пётр Кондаков
Дрикус дю Плесси — Исраэль Адесанья: прогноз
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«Битва за Африку» пробудила интерес в бывшем чемпионе.

В ночь с 17 на 18 июля в Перте (Австралия) пройдёт очередной турнир UFC 305. Главным его событием станет титульный поединок в среднем весе между действующим чемпионом Дрикусом дю Плесси и претендентом Исраэлем Адесаньей. Кроме всего прочего, это ещё и так называемая «Битва за Африку»! Кто окажется сильнее?

Во сколько начало боя дю Плесси — Адесанья

UFC 2024. UFC 305, Перт, Австралия
Дрикус Дю Плесси — Исраэль Адесанья
18 августа 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Исраэль Адесанья

Бой между Дрикусом дю Плесси и Исраэлем Адесаньей начнётся ориентировочно в 7:30 мск.

Где смотреть бой дю Плесси — Адесанья

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 305, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя дю Плесси — Адесанья, ставки и коэффициенты

Букмекеры предлагают коэффициент 1.80 на Адесанью, а на Дрикуса дают 2.06. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 1.62, а полный бой идёт за 2.22. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 2.13.

Перезагрузка прошла успешно?

Исраэль Адесанья должен был сразиться с дю Плесси ещё год назад, но тогда бой сорвался из-за здоровья южноафриканца. Вместо Дрикуса Исраэлю пришлось драться с Шоном Стриклендом, и это был оглушительный провал! Адесанья отправился в нокдаун, был безвольным и явно неготовым. Совершенно заслуженное поражение по очкам.

А ведь казалось, что после реванша с Алексом Перейрой Исраэль не испытает никаких проблем. Увы, в бою со Стриклендом проявились все минусы Адесаньи. Он не любит давление, а его финты не возымели действия. Да и физически Иззи уже не тот, что на пике карьеры. После боя много говорили о ментальных проблемах Адесаньи, но сейчас он уверяет всех, что решил их. Третий раз вскарабкаться на вершину будет непросто, но это вполне возможно!

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Ну а что же дю Плесси? Южноафриканец оказался чемпионом после победы над тем же Стриклендом. Лёгкой эта победа не была, Дрикус победил раздельным решением. У него мощный удар, неплохие навыки дзюдо. В стойке дю Плесси, правда, много пропускает, но его челюсть крепка, удары Стрикленда она выдержала.

Важно, что оба бойца не переносят друг друга на дух. Дю Плесси не раз подвергал сомнению происхождение Адесаньи, а затем объявил себя первым чемпионом UFC из Африки. Это взбесило Исраэля, так что противостояние точно будет принципиальным!

Если взять идеальные версии бойцов, то, конечно, Адесанья сильнее и должен убирать Дрикуса. Но никто не знает, в каком состоянии сейчас Иззи. Он опаснее в стойке, он куда более техничный и уж точно может подловить привыкшего действовать первым номером дю Плесси.

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Вот только готов ли Иззи ментально? После реванша у Алекса Перейры он заработал много денег. Так ли он будет мотивирован на бой с дю Плесси? Мы считаем, что да. Потому что принципиальный африканский момент так или иначе будет присутствовать. Не будем ничего выдумывать и просто поставим на победу Адесаньи с достойным коэффициентом 1.80.

Ставка: победа Адесаньи за 1.80.

Полный кард UFC 305:
Адесанья решит проблемы, Гамрот избежит провала. Чего ждать от UFC 305
Адесанья решит проблемы, Гамрот избежит провала. Чего ждать от UFC 305
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