«Химки» — «Зенит». Максим Глушенков разрушит надежды Бакаева

Зелимхан выразил надежду, что игра с сине-бело-голубыми станет лучшей для красно-чёрных. Как же он заблуждается!

Как-то незаметно подкрался 5-й тур Российской Премьер-Лиги. 18 августа «Химки» на стадионе «Арена Химки» будут принимать «Зенит». Начало игры – в 15:00 мск. Красно-чёрным предстоит проверить свои силы во встрече с пока что идеальной командой. Ждать ли сенсацию?

Коэффициенты букмекеров на матч «Химки» — «Зенит» 18 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами сине-бело-голубых и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.35. Шансы красно-чёрных оценили в 8.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.15. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.10.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит» (18.08.2024)

Даже домашние стены не гарантируют «Химкам» в матче 5-го тура РПЛ хоть какого-то преимущества. В гости на «Арену Химки» пожалует «Зенит», который пока не знает поражений. Встреча начнётся в 15:00 мск.

Химчане вряд ли испытывают приятные ощущения от возвращения в Премьер-Лигу. Дела у них пока не складываются. Красно-чёрные сначала сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0), затем уступили «Спартаку» (1:3) и победили «Рубин» (3:2). Вроде результат матча с казанцами должен был придать уверенности, но нет.

В последнем матче РПЛ «Химки» неожиданно проиграли испытывающему большие проблемы «Пари НН» (0:1). Они лучше выглядели по ходу встречи. Чаще били по воротам, но реализация подвела. И это несмотря на наличие в составе таких футболистов атакующего звена, как Заболотный, Бакаев и Глушаков. Их опыт оказался бесполезен.

В Кубке России красно-чёрные победили «Оренбург» со счётом 1:0, но проиграли «Ростову» (1:3). Порадовал болельщиков химчан во встрече с ростовчанами только гол Бакаева. Быть может, опытным футболистам, прибывшим в составе «Химок», нужно время, чтобы раскачаться. Жаль что соперники ждать не будут.

В преддверии встречи с «Зенитом» Зелимхан Бакаев, который не прижился в составе сине-бело-голубых и был отправлен в аренду химчанам, поделился надеждой, что красно-чёрные проведут свой лучший матч с чемпионом РПЛ. Он также добавил, что нет ничего невозможного и тренер расскажет, как отобрать очки у лидера. Что ж, будет интересно посмотреть на это.

Пока петербургский клуб идёт уверенно к очередному чемпионству. Хотя говорить об этом рановато, но уже конкурентов «Зенита» не видно. Сине-бело-голубые выиграли все четыре встречи РПЛ с общим счётом 14:0. Надёжная игра в защите отлично сочетается с атакующей мощью.

Главная звезда команды Сергея Семака – конечно же, Максим Глушенков. Нападающий в великолепной форме и забил уже семь мячей в первенстве, а также отдал одну результативную передачу. Дальше будет только лучше. Сбавлять он точно не собирается.

«Зенит» уже разгромил «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0), крупно обыграл «Ростов» (5:0) и выиграл у московского «Динамо» (1:0). Хорошо идут дела петербуржцев и в Кубке России – победа над «Факелом» (3:0) и «Рубином» (1:0). Интересно даже не то, кто нанесёт первое поражение подопечным Семака, а кто первым забьёт в их ворота.

Будут ли это «Химки»? Ответ на этот вопрос прост, если вспомнить недавнюю встречу красно-чёрных с «Пари НН» (0:1). Хотя у Бакаева определённо будет мотивация. Не станем гадать, забьют химчане или нет, а поставим на победу «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.