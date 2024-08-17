«Спартак» — «Факел». Станкович делает правильные шаги

18 августа состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.40. Успех воронежцев оценён в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Факел» 18 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Факел» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.98. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (18.08.2024)

На 18 августа запланированы четыре встречи 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В одной из них на стадионе «Лукойл Арена» в Москве местный «Спартак» примет «Факел». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

«Факел» является не самым удобным соперником для «народной команды». «Огнеопасные» сенсационно выиграли две последние очные встречи. На матчи с красно-белыми у них особый настрой. Впрочем, они ещё не встречались со «Спартаком» Деяна Станковича.

«Спартак» интересно смотрится после назначения серба. Первый блин у бывшего легендарного футболиста получился комом. Его подопечные уступили «Оренбургу» (0:2). Зато после этого они победили «Химки» (3:1), московское «Динамо» (3:0), дважды разгромили «Крылья Советов» (3:0 и 3:0), а также сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

Приобретение Эсекьеля Барко, тактические перестановки и грамотное управление ресурсами обеспечивают Станковичу добрую половину успеха. 25-летний аргентинский полузащитник невероятно быстро адаптировался к ритму РПЛ. Он забил красивейший гол со штрафного и отдал две результативные передачи. Хавбек с ходу стал одним из лидеров московской команды.

Также заметно прибавили Манфред Угальде, Хесус Медина, Антон Зиньковский и Даниил Зорин. Последний получил шанс проявить себя в игре с «Крыльями Советов» в Кубке России —и не подвёл. Полузащитник стал одним из главных героев встречи. Он красиво забил сам и отдал шикарную передачу, которую превратил в образцовый гол Кристофер Мартинс.

Плохо только одно — пока что не все футболисты «Спартака» стабильно выдают качественные выступления. Чаще прочих тянут команду назад Наиль Умяров, Михаил Игнатов и Виллиан Жозе. Возможно, легендарный серб найдёт способ повысить их продуктивность, но на это потребуется время. Все остальные просто молодцом.

Красно-белые хорошо справляются с задачами, которые ставит тренерский штаб Станковича. В скором времени они могут стать ещё сильнее. Недавно к клубу присоединился полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос. Бразилец уже провёл два матча за «Спартак» в РПЛ, в которых оставил после себя хорошее впечатление. На подходе ещё несколько качественных трансферов.

Пока «Спартак» прогрессирует и постепенно находит свою игру, «Факел» изо всех сил пытается выбраться из жуткого кризиса. Он проиграл пять из шести матчей, а также дома не без везения зацепился за ничью с «Краснодаром» (0:0). За этот период времени воронежцы забили только два мяча, а пропустили 12.

Из-за неудовлетворительных результатов последовала смена главного тренера. Игорь Черевченко покинул тренерский мостик, вернулся на него Дмитрий Пятибратов. Это пятая смена наставника для «Факела» за последние два сезона, что является антирекордом РПЛ.

Самое страшное, что смена специалиста не оказала должного влияния на воронежцев. Они дома уступили в Кубке России новичку первенства — «Акрону» (1:2). Для тольяттинцев победа стала исторической. Впервые они выиграли в Пути РПЛ турнира.

«Огнеопасные» устали от тренерской чехарды. Их больше не встряхивает смена наставника. Воронежцы совсем потеряли себя. Поставить на то, что «Спартак» победит и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.

Подтверждаются слова Андрея Канчельскиса, который назвал политику воронежского клуба неправильной. Бывший легендарный футболист говорил, что каждому тренеру необходимо давать шанс и хотя бы 10 туров. Меняя наставников как перчатки, руководство «огнеопасных» ничего не добьётся. Специалисты и игроки банально не успевают друг к другу привыкнуть и найти общий знаменатель.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Факел» 18 августа 2024 года

Красно-белые смотрятся всё солиднее. Приобретение качественных игроков и задумки Станковича вкупе дают красивый футбол, а также хорошие результаты. Дома такая «народная команда» должна уверенно победить испытывающий жуткие проблемы «Факел». Воронежцы очень мало создают у чужих ворот и при этом допускают много ошибок.

Ставка: «Спартак» победит и не пропустит за 2.10.