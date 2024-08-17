«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано». Пока без Захаряна, но с победой

18 августа состоится матч 1-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Сан-Себастьяна можно с коэффициентом 1.63. Успех мадридцев оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» 18 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» можно за 2.42.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» (18.08.2024)

На 18 августа запланированы две встречи 1-го тура чемпионата Испании. В самой ранней из них на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне местный «Реал Сосьедад» примет «Райо Вальекано». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Реалу Сосьедад» свойственно хорошо начинать сезон. У него восстанавливается запас сил. Лазарет пустеет. Иманол Альгуасиль качественными тренировками повышает уровень командного взаимодействия, а также взаимопонимания между подопечными.

К сожалению, всё самое главное пропустил бывший полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Он перенёс операцию и совсем недавно приступил к восстановлению. У россиянина возникли серьёзные проблемы с адаптацией, и они продолжаются. Проблемы со здоровьем препятствуют освоению.

У Захаряна хороший потенциал, который Альгуасилю не составило бы труда раскрыть, не будь у россиянина повреждений и болезней. Тренер задал «Реалу Сосьедад» особый стиль. У грандов постоянно возникают большие проблемы с бело-голубыми, потому что по структуре игры они на высочайшем уровне.

Другое дело, что каждый сезон клубу из Сан-Себастьяна оказывается недостаточно имеющихся ресурсов для борьбы за медали и преуспевания в еврокубках. Не хватает исполнительского мастерства. Бело-голубые очень собранно обороняются и редко пропускают, но реализовывают в лучшем случае четверть из создаваемых моментов.

«Райо Вальекано» был опасен несколько сезонов назад, когда им руководил Андони Ираола. Как только специалист перебрался в «Борнмут», мадридский клуб утратил всю привлекательность. Минувший розыгрыш чемпионата Испании он закончил в непосредственной близости от зоны вылета — на 17-й строчке.

Прошлой зимой «Райо Вальекано» возглавил ассистент Ираолы — Иньиго Перес. Появилась положительная динамика, но совсем небольшая. Команда просто стала чуть реже пропускать и чаще цепляться за очки. Не исключено, что под воздействием мотивации в виде борьбы за выживание.

Летом клуб из Мадрида нормально не усилился. Его состав пополнили несколько молодых игроков, в том числе сын бывшего легендарного нападающего «Барселоны» Самуэля Это'О — Этьена. В составе «Райо Вальекано» 21-летний полузащитник принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Мадридцы выиграли только один из шести контрольных матчей, а также два раза сыграли вничью. С трудом верится, что в грядущей встрече «Райо Вальекано» удастся хотя бы зацепиться за ничью. Поставить на победу «Реала Сосьедад» и тотал меньше 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.07.

Сколько времени Захаряну потребуется на полное восстановление после операции — можно только гадать. Новый сезон не обещает получиться для него лёгким. Впрочем, Иманол Альгуасиль сталкивался и с более серьёзными трудностями. Есть уверенность, что он найдёт выход из ситуации.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» 18 августа 2024 года

Клуб из Сан-Себастьяна всегда становится лучше после сборов и очень здорово выступает дома. Может, он и не забьёт много, ввиду плохого завершения, но победить «Райо Вальекано» есть все шансы. В пользу низкой результативности свидетельствует и улучшение крепости обороны мадридцев в обороне, но в общем и целом они видятся аутсайдерами.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.07.