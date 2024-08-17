«Краснодар» — «Пари НН». Мурад Мусаев нащупал сильные стороны «быков»

На этот раз нижегородцам сложно рассчитывать на удачу.

Как-то незаметно подкрался 5-й тур Российской Премьер-Лиги. 18 августа «Краснодар» на стадионе «ФК Краснодар» будет принимать «Пари НН». Начало игры – в 20:00 мск. У команд одинаковое количество очков, и это их шанс вырваться вперёд.

Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Пари НН» 18 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами краснодарцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.37. Шансы нижегородцев оценили в 9.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.80.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.77. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.50.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура РПЛ «Краснодар» — «Пари НН» (18.08.2024)

18 августа в матче 5-го тура «Краснодар» будет принимать «Пари НН» на стадионе «ФК Краснодар». Встреча начнётся в 20:00 мск. Смогут ли нижегородцы прервать беспроигрышную серию «быков»? Попробуем разобраться.

Краснодарцы недурно пошумели в прошлом сезоне, но появление на тренерском мостике Мурада Мусаева вызвало лёгкое недоумение. Из-за плохой концовки минувшего розыгрыша РПЛ многие относятся к наставнику недоверчиво. Да и результативность у «быков» сильно просела. Не такой игры ждали болельщики.

Даже тот факт, что «Краснодар» не проигрывает в текущем сезоне, не может заставить до конца поверить в команду. «Быки» выиграли в РПЛ только у ЦСКА со счётом 2:1. По делу, они действительно были на порядок сильнее соперника. Но остальные три встречи завершили вничью – с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0). А ведь это те самые соперники, которых было необходимо побеждать.

В Кубке России у краснодарцев две победы – в матчах с ЦСКА (1:0) и «Ахматом» (1:0). Пугает слабая реализация. От «Краснодара» хочется видеть больше голов и моментов. Хотя есть и повод для похвалы – надёжная игра в обороне. За это время во всех турнирах клуб пропустил всего лишь два мяча.

Недавно Мурад Мусаев рассказал об изменениях, которые претерпел «Краснодар» в новом сезоне. По его словам, немного поменялась схема, был дефицит с крайними защитниками, но тренер уверяет, что ситуация стабилизировалась.

У «Пари НН» ровно столько же очков, сколько у «Краснодара» — шесть. Но общая картина выглядит хуже. Нижегородцы проиграли «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3), но победили в последних двух турах махачкалинское «Динамо» (1:0) и «Химки» (1:0). Во втором случае помог быстрый гол, а в первом – удаление в составе бело-голубых.

В Кубке России у нижегородцев тоже не происходило ничего хорошего. Они поочерёдно проиграли «Ахмату» (1:4) и ЦСКА – 1:1 (2:4 пен.). Быть может, каких-то сил придадут «Пари НН» последние две победы в матчах Премьер-Лиги. По крайней мере, в этом уверен голкипер команды Никита Медведев. Он рассказал, что сейчас настроение в команде лучше, чем на старте сезона.

Был бы другой соперник, в победу нижегородцев можно было бы поверить. Вот только «Краснодар» на домашнем стадионе будет выжимать максимум. Его должны ещё больше мотивировать победы в последних двух встречах с ЦСКА и «Ахматом». Они были более уверенными чем те, что добыл «Пари НН».

Две последние очные встречи краснодарцы выиграли у нижегородцев – 4:3 и 3:0. Учитывая, что от Мурада Мусаева и его команды ждут результативности, мы спрогнозируем победу «Краснодара» и тотал больше 2.5 мяча за 2.35.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 2.5 мяча за 2.35.