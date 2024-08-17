«Мальорка» — «Реал». Мбаппе, Жуниор и Беллингем — это неспортивно

Сезон только начинается, а с победителем ужё всё понятно. «Сливочные» вне конкуренции.

18 августа состоится матч 1-го тура Примеры «Мальорка» — «Реал». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.50. Успех красно-чёрных оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Мальорка» — «Реал» 18 августа 2024 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Мальорка» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.80. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Испании «Мальорка» — «Реал» (18.08.2024)

На 18 августа запланированы две встречи 1-го тура чемпионата Испании. В самой поздней из них на стадионе «Мальорка Сон Моих» местная «Мальорка» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

«Мальорка» закончила минувший сезон на привычной для себя позиции — в нижней части турнирной таблицы (на 15-м месте). Летом она заметно изменилась. Клуб возглавил Хагоба Аррасате, ранее много лет проработавший наставником «Осасуны».

Летом состав «Мальорки» покинули несколько важных игроков. Ушли защитник и вратарь сборной Сербии — Матия Настасич и Предраг Райкович, а ещё вот-вот должен быть объявлен переход Джованни Гонсалеса. 29-летний уругваец подтвердил свой трансфер в российский клуб.

В обратном направлении качественных футболистов не последовало. К красно-чёрным присоединились несколько не блещущих высоким уровнем техники легионеров. Ещё вернулись из аренды молодые игроки. Однако на их перспективности далеко не уедешь.

У «Мальорки» и так было очень мало ресурсов, а теперь совсем беда. Красно-чёрные больше потеряли летом, нежели приобрели. На сборах они выиграли пять из шести товарищеских матчей, но победили аутсайдеров. Уступила команда «Болонье».

«Реал», совсем наоборот, точечно усилился. На правах свободного агента к нему присоединился капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. Сага с его переходом длилась долго, и многие уже даже не верили в то, что трансфер состоится. Форварда старались удержать в Париже всеми силами, но он сделал выбор в пользу мечты.

В 48 встречах минувшего сезона в составе «ПСЖ» нападающий забил 44 мяча и отдал семь результативных передач. Страшно представить, на что вместе способны Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

По итогам прошлого сезона «галактикос» выиграли чемпионат, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. Беллингем и Жуниор сыграли огромную роль в успехе. Они забили большое количество важных мячей и заметно упростили жизнь Карло Анчелотти. Когда у тебя в подспорье есть такие игроки, за результаты переживать не приходится. Они рождены для того, чтобы делать разницу и вести за собой команду.

К новому сезону опытный итальянский специалист хорошо подготовил команду. Пока что они даже не замечают того, что Тони Кроос объявил о завершении карьеры. В матче за Суперкубок УЕФА «сливочные» уверенно победили «Аталанту» (2:0).

Один из голов забил Мбаппе с передачи Жуниора. Казалось, атака уже начинает захлёбываться, но бразилец классно заметил забегание француза, который хладнокровно зарядил в самую девятку. Гол получился на загляденье, как для рекламы.

Поставить на то, что «Реал» обыграет «Мальорку» и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. По итогам прошлого сезона мадридцы заняли первое место по результативности в Примере. Они забили целых 87 мячей. С Мбаппе показатели могут стать ещё более устрашающими.

Команда из города Пальма-де-Мальорка опасна дома, но не для такого уровня соперников, как «галактикос». Между командами огромная пропасть в технике, исполнительском мастерстве и тактике. «Сливочные» должны победить уверенно.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Мальорка» — «Реал» 18 августа 2024 года

«Мальорка» подходит к новому сезону в качестве одного из главных аутсайдеров. Она лишилась нескольких важных игроков и пережила смену тренера. На привыкание к новому специалисту может уйти время. «Реал» же видится главным претендентом на победу во всех турнирах. Дуэт Беллингема и Жуниора было практически невозможно остановить, а теперь у «сливочных» вообще нет конкурентов.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 1.5 мяча за 1.81.