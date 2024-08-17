А без помощи Игоря Дивеева слабо? Ничего хорошего для ЦСКА в дерби с «Локомотивом»

Пока топовые европейские чемпионаты только открывают сезон, в Российской Премьер-Лиге уже добрались до 5-го тура. Среди прочих в воскресенье, 18 августа, в Москве состоится центральный матч. Речь, конечно же, о дерби ЦСКА — «Локомотив», которое пройдёт на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, попробуем и мы.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» 18 августа 2024 года

Букмекеры не могут выделить явного фаворита предстоящего московского дерби, однако небольшое преимущество отдают хозяевам. Победа ЦСКА доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, что близится к 45% вероятности. Поставить на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 3.20 — это чуть больше 30% вероятности. Ничью можно взять за 3.80.

Вместе с тем аналитики считают, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Если голы будут в обе стороны, сыграет коэффициент 1.64. Самым вероятным, по мнению экспертов, является счёт 1:1. На него дают коэффициент 6.90.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив» (18.08.2024)

Пока под руководством Марко Николича московский ЦСКА не выглядит целостно и стабильно. Особенно по части организации игры в атаке. Что уж говорить, если главный бомбардир команды к этой минуте — это центральный защитник. Игорь Дивеев забил пять мячей и несколько раз натурально спасал партнёров. Круто! Но сколько такое будет ещё продолжаться?

Перспективы далеко не радужные. Фёдор Чалов ушёл за мечтой в ПАОК, Адольфо Гайча снова отправили в аренду, а новичок Секу Койта за четыре тура РПЛ заработал лишь «горчичник». Были неплохие победы над «Пари НН» (3:0) и «Оренбургом» (5:1), но с соперником сопоставимого уровня — например, «Краснодаром» — случились два поражения в двух матчах.

Ничего хорошего армейцев не ждёт и в дерби с «Локомотивом». Железнодорожники после поражения от соседей из «Динамо» (1:3) во 2-м туре одумались и выдали серию из четырёх побед: по две в чемпионате и Кубке России. Общий счёт — 10:2. При этом оба пропущенных мяча пришлись на последнюю кубковую игру с «Оренбургом» (3:2), один из них — с пенальти.

Как видно, подопечные Михаила Галактионова умеют не только забивать, но и отрабатывать в обороне. А хотите услышать ещё кое-что потрясающее? Заявка на прошлые две игры состояла почти полностью из российских футболистов, за исключением Марио Митая, Жерзино Ньямси и Наира Тикнизяна. Если последнего, конечно, можно считать легионером.

Пока что молодёжь «Локомотива» приносит результат. Да и опытные игроки держат уровень. Помимо Сергея Пиняева, Дмитрия Воробьёва и Алексея Батракова, пользу приносят Тимур Сулейманов и Вадим Раков. Разумеется, спады у более молодых футболистов неизбежны. Однако пока что команда на подъёме, на кураже, если угодно. В отличие от ЦСКА.

Если совсем примитивно — такому ЦСКА против такого «Локомотива» будет очень тяжело даже на своём поле. Тем более что за 10 прошлых очных встреч красно-зелёные проиграли красно-синим всего три раза. Вряд ли проиграют и теперь. Можно даже проверить нулевую фору на гостей. Там коэффициент повыше. Откуда букмекеры здесь взяли преимущество хозяев — неизвестно.

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.73.