Энцо Мареска провалит дебют в АПЛ. Стареющий «Ман Сити» хлопнет молодняк «Челси»

Матч за Суперкубок Англии позади, а это значит, что начинается новый сезон английской Премьер-лиги. Программу 1-го тура уже открыли, а продолжится она 18 августа, в воскресенье. На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится центральный матч «Челси» — «Манчестер Сити», стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Эксперты уже сделали свои прогнозы, пробуем разобраться.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата Англии «Челси» — «Ман Сити» 18 августа 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» в Лондоне предлагается с коэффициентом 1.86, что можно представить как 53% вероятности. Успех «Челси» при этом оценивается коэффициентом 4.20 — чуть больше 20% вероятности. Шансы увидеть ничью соразмерные — коэффициент 4.10.

Вместе с тем аналитики уверены, что центральный матч 1-го тура АПЛ получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Голы в обе стороны идут за 1.51, пенальти в любые ворота — за 2.60, а удаление — за 4.50. Наиболее вероятным является счёт 1:1. Коэффициент на такой расклад варьируется в районе 7.00.

Если хотите выбрать главного героя встречи, то у экспертов есть мнение и на этот счёт. Главным претендентом на звание автора забитого мяча в составе хозяев является Коул Палмер, который в прошлом сезоне занял второе место в гонке бомбардиров. Сейчас на его гол можно поставить за 3.20. А коэффициент на гол его конкурента Эрлинга Холанда составляет 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» (18.08.2024)

«Манчестер Сити» уже годы показывает стабильно высокий уровень. С Хосепом Гвардиолой клуб взял множество трофеев. И очередное, четвёртое подряд, чемпионство в английской Премьер-лиге только подтверждает его силу. Как минимум среди других английских грандов.

Однако предстоящий сезон может стать для «горожан» куда менее уверенным. Дело в том, что этим летом руководство не проявляет активности на трансферном рынке. Фактически состав у тренерского штаба остаётся тем же, что и был в прошлом сезоне. А время-то идёт.

Я хочу сказать, что есть молодой Эрлинг Холанд, который очень хорош на острие. Есть талантливый Фил Фоден, который в свои 24 года создаёт колоссальное количество моментов для взятия ворот. Но большинство основных футболистов уже прошли свой пик и теперь будут только регрессировать.

Конечно, процесс этот длительный. И прямо сейчас «Манчестер Сити» — лучший клуб Европы, наряду с мадридским «Реалом». В недавнем трофейном матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Юнайтед» подопечные Хосепа Гвардиолы это подтвердили. Пусть и по пенальти, но выиграв не самым первым составом.

Прямо сейчас чемпионам не стоит переживать. Даже в предстоящем матче на «Стэмфорд Бридж» они, скорее всего, хлопнут «Челси», ведь лондонский клуб без Романа Абрамовича, похоже, забыл, что такое система. Чуть больше чем за два года после продажи поменяли четырёх тренеров. Пятый — действующий.

Речь про Энцо Мареску из «Лестера», который пока может похвастаться только ничейным результатом с миланским «Интером» (1:1) в товарищеском матче. Время, конечно, покажет, на что способен итальянец в бою. Вместе с тем руководство покупает и продаёт футболистов пачками. Откуда здесь взяться единому коллективу — вопрос.

К данной минуте в заявке «аристократов» 43 футболиста, а средний возраст составляет всего 23 года. Нестабильность на старте сезона и по его ходу неизбежна. Не стоит многого ждать и в матче 1-го тура АПЛ. Особенно на фоне того, что соперник — то есть «Сити» — уже провёл официальную игру и может быть чуть лучше готов физически.

Разумеется, «горожанам» предстоит хорошенько подумать о своём будущем. Не исключено, что это будет уже после ухода Хосепа Гвардиолы, который не исключает такого решения. Но пока что Пеп на посту и готовится снова побеждать. И в предстоящем матче с «Челси» вряд ли кто-то удивится победе действующего чемпиона Англии.

Ставка: «Манчестер Сити» выиграет за 1.82.