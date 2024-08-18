Вернулся, чтобы снова покорить АПЛ. «Лестер» даст бой «Тоттенхэму»

Не успели разыграть Суперкубок Англии, как пришла пора завершать программу 1-го тура английской Премьер-лиги. 19 августа, в понедельник, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере календарь сведёт «Лестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Букмекеры уже обозначили свою позицию, пришла наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата Англии «Лестер» — «Тоттенхэм» 19 августа 2024 года

Букмекеры отдают заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65, что приблизительно равно 60% вероятности. Успех «Лестера» при этом оценивается коэффициентом 5.10 — менее 20% вероятности. Если соперники не сумеют определить сильнейшего, сыграет коэффициент 4.50 (в районе 22%).

Кроме того, аналитики уверены в высокой результативности предстоящей встречи. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет ставка с коэффициентом 1.40. Если забьют гости — ставка с коэффициентом 1.09. Наиболее вероятным, по мнению экспертов, является счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (18.08.2024)

«Лестер» только вернулся в АПЛ из Чемпионшипа, но букмекеры уже считают его одним из аутсайдеров сезона-2024/2025. С одной стороны, понять можно. Клуб достаточно далёк от собственной версии 2016 года, а в межсезонье главного тренера Энцо Мареску к себе переманил лондонский «Челси». Однако плюсы тоже есть.

Нынешний состав у «лис» вполне боевой. На один сезон продлил контракт ветеран Джейми Верди, который даже в свои 37 лет часто приносил пользу в Чемпионшипе. Стоит отметить наполовину датскую оборону, включая голкипера. Это надёжность. Также не забываем Патсона Даку, забивавшего ещё «Спартаку» в Лиге Европы, и распасовщика Иссааку.

Кроме того, в первом матче после возвращения на стороне «Лестера» будут домашнее поле и поддержка болельщиков. «Тоттенхэм», в свою очередь, может похвастаться усилением линии атаки в виде трансфера Доминика Соланке из «Борнмута». При этом клуб подписал сразу трёх молодых талантов — Бергвалля, Грея и Одобера.

Во-вторых, «шпоры» сохранили на посту главного тренера Ангелоса Постекоглу. В прошлом сезоне чемпионата Англии вместе с австралийцем они остановились в двух очках от Лиги чемпионов. Но в еврокубках, понятное дело, участвовать будут. Результат не такой уж плохой для дебютного года, учитывая зубастых конкурентов.

Теперь, после того как лондонский клуб обвыкся под руководством нового тренера, он наверняка захочет претендовать на что-то большее. А потому мы получаем в предстоящем матче двух соперников, которые будут стараться себя проявить. Так что можно вполне подумать над голами в обе стороны. Для увеличения коэффициента сдобрим тоталом больше.

С «Тоттенхэмом» всё понятно. Он даже во время межсезонья с мюнхенской «Баварией» выдал результативные матчи — 1:2 и 2:3. Но и за «Лестер» беспокоиться не стоит. Команда будет мотивирована, а стиль нового главного тренера Стива Купера характеризуется уверенной игрой в атаке и высокой агрессивностью при контроле мяча.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.93.