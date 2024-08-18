«Вильярреал» — «Атлетико». Александр Сёрлот не пожалеет бывший клуб

Новый сезон чемпионата Испании благополучно стартовал. Программа 1-го тура Ла Лиги завершится в понедельник, 19 августа, сразу двумя встречами. Матч «Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид состоится на стадионе «Керамика» в Вильярреале, стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Примеры «Вильярреал» — «Атлетико» 19 августа 2024 года

Букмекеры не могут назвать явного фаворита в предстоящем матче, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу мадридского «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20, что при переводе на язык вероятности можно представить как 45%. Успех «Вильярреала» в это время оценивается коэффициентом 3.30 — чуть больше 30% вероятности.

Вместе с тем аналитики считают, что матч Ла Лиги в Вильярреале может получиться результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.26. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59. Наиболее же вероятным является счёт 1:1. На него коэффициент варьируется в районе 6.60.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Ла Лиги «Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид (19.08.2024)

Мадридский «Атлетико» в прошлом сезоне занял лишь четвёртое место в чемпионате Испании. Справедливости ради стоит сказать, что отрыв от ближайшего преследователя составил восемь очков, то есть выход в Лигу чемпионов — железобетонный. Однако давненько клуб не брал золотые медали.

Конечно, тягаться с соседом «Реалом» или «Барселоной», в которую пришёл новый тренер, будет непросто. Только вот в межсезонье «матрасники» прилично потратились на усиление и подписали троих футболистов суммарной стоимостью € 141,5 млн. Надо же как-то было найти замену Альваро Морате.

Примечательно, что двое новичков приняли участие в недавнем товарищеском матче. Робен Ле Норман и Александр Сёрлот вышли с первых минут против «Ювентуса» (2:0). В голах, забитых после перерыва, участия не приняли, но свои 45 минут отбегали и наверняка будут готовы дебютировать за новый клуб в Примере.

Любопытно, что «Вильярреал» — бывший клуб Александра Сёрлота. Если брать в расчёт правило бывших команд, то не стоит исключать гол норвежского нападающего. А ведь забить он действительно может. Дело в том, что «жёлтая субмарина» продала этим летом и основного голкипера, и центрального защитника.

С трансферами же «на вход» у команды пока туговато — юный защитник из «Манчестер Юнайтед», уже достаточно возрастной Айосе Перес и голкипер скромного «Леганеса», который в прошлом сезоне выступал в Сегунде. Короче говоря, не особо впечатляет. Можно навязать борьбу за счёт домашнего поля, но это работает не всегда.

В четырёх последних очных встречах в Вильярреале мадридский «Атлетико» одержал две победы при двух ничьих. При этом абсолютно всегда забивал по два мяча. С учётом качественных потерь «Вильярреала» в обороне, можно ожидать, что забьёт и в этот раз.

Ставка: «Атлетико» забьёт минимум два мяча за 1.88.