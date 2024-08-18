Экспресс с коэффициентом 6.92: московское дерби и битва «Челси» с «Ман Сити»

Сегодня нас ждёт не меньше интересных событий, чем вчера. Команды из топовых европейских чемпионатов уже входят в новый сезон. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.92.

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив»

Перспективы ЦСКА в атаке нерадужные. Фёдор Чалов ушёл за мечтой в ПАОК, Адольфо Гайча снова отправили в аренду, а новичок Секу Койта за четыре тура РПЛ заработал лишь «горчичник». Были неплохие победы над «Пари НН» (3:0) и «Оренбургом» (5:1), но с соперником сопоставимого уровня — например, «Краснодаром» — случились два поражения в двух матчах.

Ничего хорошего армейцев не ждёт и в дерби с «Локомотивом». Железнодорожники после поражения от соседей из «Динамо» (1:3) во 2-м туре одумались и выдали серию из четырёх побед: по две в чемпионате и Кубке России. Общий счёт — 10:2. При этом оба пропущенных мяча пришлись на последнюю кубковую игру с «Оренбургом» (3:2), один из них — с пенальти.

Пока что молодёжь «Локомотива» приносит результат. Да и опытные игроки держат уровень. Помимо Сергея Пиняева, Дмитрия Воробьёва и Алексея Батракова, пользу приносят Тимур Сулейманов и Вадим Раков. Разумеется, спады у более молодых футболистов неизбежны. Однако пока что команда на подъёме, на кураже, если угодно. В отличие от ЦСКА. Поэтому наша ставка будет на то, что «Локомотив» не проиграет, за 1.70.

Прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити»

Прямо сейчас «Манчестер Сити» — лучший клуб Европы, наряду с мадридским «Реалом». В недавнем трофейном матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Юнайтед» подопечные Хосепа Гвардиолы это подтвердили. Пусть и по пенальти, но выиграв не самым первым составом.

Чемпионам не стоит переживать. Даже в предстоящем матче на «Стэмфорд Бридж» они, скорее всего, хлопнут «Челси», ведь лондонский клуб без Романа Абрамовича, похоже, забыл, что такое система. Чуть больше чем за два года после продажи поменяли четырёх тренеров. Пятый — действующий.

Речь про Энцо Мареску из «Лестера», который пока может похвастаться только ничейным результатом с миланским «Интером» (1:1) в товарищеском матче. Время, конечно, покажет, на что способен итальянец в бою. Но в предстоящем матче «Манчестер Сити» с «Челси» вряд ли кто-то удивится победе действующего чемпиона Англии. Поставим на успех «горожан» за 1.85.

Прогноз на матч «Мальорка» — «Реал»

«Мальорка» закончила минувший сезон на привычной для себя позиции — в нижней части турнирной таблицы (на 15-м месте). Летом она заметно изменилась. Клуб возглавил Хагоба Аррасате, ранее много лет проработавший наставником «Осасуны». Однако красно-чёрные больше потеряли летом, нежели приобрели. На сборах они выиграли пять из шести товарищеских матчей, но победили аутсайдеров. Уступила команда «Болонье».

«Реал», совсем наоборот, точечно усилился. На правах свободного агента к нему присоединился капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. В матче за Суперкубок УЕФА «сливочные» уверенно победили «Аталанту» (2:0). Один из голов забил Мбаппе с передачи Жуниора. Казалось, атака уже начинает захлёбываться, но бразилец классно заметил забегание француза, который хладнокровно зарядил в самую девятку. Гол получился на загляденье, как для рекламы.

«Мальорка» подходит к новому сезону в качестве одного из главных аутсайдеров. Она лишилась нескольких важных игроков и пережила смену тренера. На привыкание к новому специалисту может уйти время. «Реал» же видится главным претендентом на победу во всех турнирах. Дуэт Беллингема и Жуниора было практически невозможно остановить, а теперь у «сливочных» вообще нет конкурентов. Поставить на победу мадридцев и тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: «Локомотив» не проиграет ЦСКА за 1.70.

Ставка 2: победа «Ман Сити» в матче с «Челси» за 1.85.

Ставка 3: победа «Реала» в игре с «Мальоркой» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Общий коэффициент: 1.70 Х 1.85 Х 2.20 = 6.92.