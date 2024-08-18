«Акрон» — «Рубин». Миссия отомстить Рахимову будет провалена

Казанцы разгромили новичка РПЛ в Кубке России, а теперь выиграют в первенстве.

19 августа состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Рубин». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.45. Успех тольяттинцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Акрон» — «Рубин» 19 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Акрон» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Акрон» — «Рубин» (19.08.2024)

На 19 августа запланированы две встречи 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой ранней из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре померяются силами «Акрон» и «Рубин». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

«Акрон» совсем не стыдно начал сезон. Он дважды победил «Факел» (2:0 и 2:1), сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2), а также навязал борьбу «Локомотиву» (2:3) и московскому «Динамо» (0:2). Подопечные Заура Тедеева дали понять, что недооценивать их нельзя ни в коем случае.

Тедеев заслуживает особой похвалы. Он поставил команде красивый и интересный футбол с акцентом на нападение. «Акрон» очень смело идёт вперёд и всегда старается доставить сопернику максимальные трудности. Чаще всего у тольяттинцев это отлично получается.

Единственная встреча, которую подопечные Тедеева полностью провалили, так это как раз матч с «Рубином» (0:4) в Кубке России. Только каким-то чудом казанцы не забили больше. Они доминировали на всех участках поля и во всех аспектах игры.

Впрочем, Тедеев выпустил неосновной состав, плюс его команда выступала на выезде. У неё есть возможность поквитаться с клубом из Казани. Получится ли у «Акрона» отомстить за обидное разгромное поражение? Или последует ещё одно фиаско?

«Рубин» пока что не обрёл стабильности в результатах. В РПЛ он победил «Пари НН» (4:2), сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), уступил «Зениту» (0:4) и «Химкам» (2:3). В Кубке России казанцы разгромили «Акрон», но уступили дома «Зениту» (0:1).

Поводы для беспокойства отсутствуют. Во всех шести встречах футболисты «Рубина» качественно выполнили установки Рашида Рахимова. В игре с «Химками» им где-то банально не хватило везения, а в матчах с «Зенитом» сказалась разница в исполнительском мастерстве.

Рахимов продолжает развивать тактику, которая в прошлом сезоне стабильно приносила хорошие показатели. Специалист делает ставку на надёжности в обороне, но при этом команда всё более зрело смотрится в нападении. Она чаще подбирается к воротам соперника и более разносторонне атакует.

Не помешает «Рубину» разве что прибавить в плане сконцентрированности. Если улучшить этот аспект, за очки станет цепляться легче. К летним переменам казанцы уже полностью привыкли. Остаётся только играть в привычном ритме и набирать очки.

Заключить пари на то, что «Рубин» победит «Акрон», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45. История очных встреч насчитывает четыре игры, одна из которых товарищеская. Трижды казанцы выиграли, ещё один матч сыграли вничью, хотя куда чаще владели инициативой.

У тольяттинцев меньше ресурсов. Их смелый красивый футбол впечатляет и радует глаз, но прагматичная стратегия Рахимова надёжнее. Она чаще приносит результат. Что дома, что на выезде казанцы видятся фаворитами. Они допускают меньше ошибок.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Акрон» — «Рубин» 19 августа 2024 года

Вряд ли у «Акрона» получится отомстить за разгром в Кубке России. Наверняка в этот раз тольяттинцы выступят лучше и не пропустят так много. Тем не менее казанцы снова должны выиграть. Рахимов тактически более гибок, чем Тедеев. Основной задачей он ставит крепость в обороне, но, когда соперник позволяет показывать свой футбол, «Рубин» раскрывается во всех красе. У него сразу прорисовываются хорошая результативность и доминирующий стиль.

Ставка: победа «Рубина» за 2.45.