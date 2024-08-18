«Динамо» Мх — «Ахмат». Для Адиева сезон только начинается

Грозненцам пора прервать безвыигрышную серию в РПЛ. Они давно заслужили победу.

19 августа состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Ахмат». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.50. Успех махачкалинцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Ахмат» 19 августа 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — «Ахмат» (19.08.2024)

На 19 августа запланированы две встречи 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой поздней из них на стадионе «Анжи-Арена» в городе Каспийск померяются силами махачкалинское «Динамо» и «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

У махачкалинцев пока только одна победа, да и та в Кубке России. Они обыграли испытывающие большие проблемы в начале сезона «Крылья Советов» (1:0). Надо отметить, что подопечным Хасанби Биджиева не везёт. Они досадно теряют очки в силу различных обстоятельств.

В РПЛ махачкалинцы сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0), а также уступили «Пари НН» (0:1) и «Локомотиву» (0:2). В Кубке России они навязали достойную борьбу «Динамо» (1:2). Хотя нельзя не отметить, что Хасанби Биджиев выпустил основу, а Марцел Личка — дубль.

У махачкалинцев характер орлов. Они непокорны. Несмотря на то что в прошлом сезоне команда выступала в Первой лиге, по игре она не похожа на аутсайдера. «Динамо» слаженно обороняется и регулярно создаёт моменты, только хороших плодов это пока что не приносит.

Клуб нуждается в укреплении состава. Биджиев отмечал, что ему не помешал бы качественный нападающий. Не будет лишним добавить и ещё по одному элитному футболисту в другие линии. На одной игре от обороны далеко не уедешь. Нужно забивать самим, а у махачкалинцев это совсем не получается.

«Ахмат» столкнулся с похожей проблемой. Однако у него больше ресурсов, и поэтому показатели получше. Грозненцы уступили только раздухарившемуся «Локомотиву» (0:5) и «Краснодару» (0:1). В обоих случаях они проиграли на выезде.

Победили подопечные Магомеда Адиева «Пари НН» с разгромным счётом — 4:1 в Кубке России. Вничью они сыграли с «Краснодаром» (1:1), «Оренбургом» (0:0) и «Спартаком» (0:0). Стоит признать, что уровень соперников у «Ахмата» был повыше, чем у махачкалинского «Динамо».

Это не оправдывает потерю очков, ведь местами грозненцы смотрелись лучше соперников. Как и у махачкалинцев, у них наблюдаются проблемы с завершением. Во многом они обусловлены высокой скоростью игры, к которой летом грозненцы не успели до конца подготовиться. Хотя где-то просто не хватило удачи.

Адиев поддерживает подопечных. Он говорит, что футболисты проводят хорошие матчи, хвалит за самоотдачу и не высказывает никаких претензий по качеству. И критиковать грозненцев действительно не за что. Они классно выкладываются, создают много моментов, но мяч не идёт в ворота.

Предстоящий матч вполне может ознаменоваться ничейным исходом. И велика вероятность, что игра закончится со счётом 0:0. У обоих клубов полный порядок в обороне, с реализацией беда. И всё же в победу грозненцев верится чуть больше. У них лучше комплектация состава, да и система у Адиева отлажена получше.

«Ахмат» отобрал очки у ряда сильных соперников. Пора одержать первую победу в сезоне в РПЛ. Заключить пари на то, что грозненцы как минимум не проиграют махачкалинскому «Динамо» и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Надёжный голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия отметил, что о результатах выступлений клуба из Грозного рано говорить. Он подчеркнул, что определяющими станут три следующих тура, в которых в соперниках будут более удобные команды.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Ахмат» 19 августа 2024 года

Встреча не обещает получиться результативной, но скучно не будет. Команды любят обилие борьбы и хорошо создают моменты. С высокой долей вероятности встреча ознаменуется ничьей, но чуть больше верится в победу «Ахмата». Грозненцы на другом, чуть более высоком уровне.

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.