«Ювентус» — «Комо». Мотта готовит туринцев к чему-то грандиозному

Тренер считает, что Кьеза не вписывается в его проект. Тьяго рискует, но все ходы просчитаны им наперёд.

19 августа состоится матч 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Комо». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чёрно-белых можно с коэффициентом 1.36. Успех бело-голубых оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Комо» 19 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Комо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.26.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Комо» (19.08.2024)

19 августа состоится встреча, которая закроет программу 1-го тура чемпионата Италии. На стадионе «Альянц» в Турине «Ювентус» примет «Комо», который вернулся в Серию А спустя 21 год. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро.

Грядущая встреча станет первой официальной для Тьяго Мотты в качестве главного тренера «старой синьоры». По итогам прошлого сезона бывший легендарный футболист вывел «Болонью» в Лигу чемпионов, но теперь условия работы совсем другие.

«Ювентус» является одним из самых сильных и титулованных клубов Италии. Перед Моттой стоит задача сделать из текущей команды ту, которая сможет выиграть скудетто.

В «Болонье» на Тьяго Мотту не было такого большого давления. Теперь каждое его решение будет обсуждаться, и в случае плохих результатов нещадно подвергаться критике. Пока что 41-летний специалист источает полную уверенность и готовность принять вызов, насколько бы он ни был тяжёлым.

Во время сборов Мотта удивил общественность. После контрольного матча с «Брестом» (2:2) он заявил, что не рассчитывает на не попавших в заявку на встречу футболистов, в том числе на лидера клуба Федерико Кьезу. Тренер сказал, что эти игроки не являются частью его проекта и как можно скорее должны найти себе новую команду. Уже ушли Мойзе Кин и регулярно выручавший Войцех Щенсны.

Идеи Мотты схожи с теми, к которым уже хорошо привыкла «старая синьора». В прошлом Тьяго был высококлассным полузащитником оборонительного плана. Было бы странно, если бы у его команд не было полного порядка в защите. Специалист уделяет этому особое внимание.

В то же время туринцам только предстоит найти свою игру в атаке при Мотте. Кьеза был диспетчером и одним из главных креативщиков «Ювентуса» в прошлом сезоне. Будет ли без его подспорья Душан Влахович радовать результативностью так же часто, как раньше? На сборах сербский нападающий забил только один гол.

Хорошо для «старой синьоры» то, что есть время и возможность найти свою игру. «Комо» — явный аутсайдер, которому не повезло начать сезон со встречи с соперником такого высокого уровня. Нет никаких сомнений в том, что он проиграет. Вопрос только в том, с каким счётом.

Летом для бело-голубых состоялось грандиозное событие. Их возглавил бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Сеск Фабрегас, отличавшийся невероятным видением поля, классной техникой и филигранными передачами. Ему есть чему научить футболистов «Комо».

Ресурсов у бело-голубых немного, но они всё же произвели несколько качественных усилений состава. К команде присоединились перспективный нападающий «Генка» Алиу Фадера, результативный полузащитник «Фортуны» Янник Энгельхардт и голкипер Эмиль Аудеро, проведший прошлый сезон в аренде в «Интере».

Вратарь даже привнёс некоторый вклад в получение «нерадзурри» скудетто. Он принял участие в четырёх встречах в чемпионате Италии, две из которых отыграл «на ноль». Забить такому голкиперу непросто. Может, он оказался и не нужен «Интеру», но опыт выступления в составе чемпиона не пропадёт даром.

Поставить на то, что «Ювентус» обыграет «Комо» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. За весь прошлый розыгрыш чемпионата Италии «старая синьора» ни разу не забила больше трёх голов за матч.

В конце концов, это первый матч сезона, и не все футболисты подходят к нему полностью готовыми. Вряд ли встреча будет проходить на высоких скоростях и порадует изобилием голевых моментов. Не так важно показать динамичный футбол, как вспомнить позабытое за лето, отрегулировать сыгранность и добыть хороший результат.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Комо» 19 августа 2024 года

Нет никаких сомнений в том, что в игре «Ювентуса» в скором времени последуют разительные перемены. Он больше не полагается на тех футболистов, которые в прошлом сезоне привносили наибольший вклад в результаты. Встреча с окрепшим «Комо» не даст ответов на многие вопросы, но «старая синьора» по-любому должна выиграть на классе.

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.