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Ювентус — Комо, прогноз на матч Серии А 19 августа 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Ювентус» — «Комо». Мотта готовит туринцев к чему-то грандиозному
Михаил Коробов
«Ювентус» — «Комо»: прогноз на матч Серии А
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Тренер считает, что Кьеза не вписывается в его проект. Тьяго рискует, но все ходы просчитаны им наперёд.

19 августа состоится матч 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Комо». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чёрно-белых можно с коэффициентом 1.36. Успех бело-голубых оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Комо» 19 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Комо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.26.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Комо» (19.08.2024)

Италия — Серия А . 1-й тур
19 августа 2024, понедельник. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Комо
Комо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

19 августа состоится встреча, которая закроет программу 1-го тура чемпионата Италии. На стадионе «Альянц» в Турине «Ювентус» примет «Комо», который вернулся в Серию А спустя 21 год. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро.

Грядущая встреча станет первой официальной для Тьяго Мотты в качестве главного тренера «старой синьоры». По итогам прошлого сезона бывший легендарный футболист вывел «Болонью» в Лигу чемпионов, но теперь условия работы совсем другие.

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«Ювентус» является одним из самых сильных и титулованных клубов Италии. Перед Моттой стоит задача сделать из текущей команды ту, которая сможет выиграть скудетто.

В «Болонье» на Тьяго Мотту не было такого большого давления. Теперь каждое его решение будет обсуждаться, и в случае плохих результатов нещадно подвергаться критике. Пока что 41-летний специалист источает полную уверенность и готовность принять вызов, насколько бы он ни был тяжёлым.

Во время сборов Мотта удивил общественность. После контрольного матча с «Брестом» (2:2) он заявил, что не рассчитывает на не попавших в заявку на встречу футболистов, в том числе на лидера клуба Федерико Кьезу. Тренер сказал, что эти игроки не являются частью его проекта и как можно скорее должны найти себе новую команду. Уже ушли Мойзе Кин и регулярно выручавший Войцех Щенсны.

Идеи Мотты схожи с теми, к которым уже хорошо привыкла «старая синьора». В прошлом Тьяго был высококлассным полузащитником оборонительного плана. Было бы странно, если бы у его команд не было полного порядка в защите. Специалист уделяет этому особое внимание.

В то же время туринцам только предстоит найти свою игру в атаке при Мотте. Кьеза был диспетчером и одним из главных креативщиков «Ювентуса» в прошлом сезоне. Будет ли без его подспорья Душан Влахович радовать результативностью так же часто, как раньше? На сборах сербский нападающий забил только один гол.

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Хорошо для «старой синьоры» то, что есть время и возможность найти свою игру. «Комо» — явный аутсайдер, которому не повезло начать сезон со встречи с соперником такого высокого уровня. Нет никаких сомнений в том, что он проиграет. Вопрос только в том, с каким счётом.

Летом для бело-голубых состоялось грандиозное событие. Их возглавил бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Сеск Фабрегас, отличавшийся невероятным видением поля, классной техникой и филигранными передачами. Ему есть чему научить футболистов «Комо».

Ресурсов у бело-голубых немного, но они всё же произвели несколько качественных усилений состава. К команде присоединились перспективный нападающий «Генка» Алиу Фадера, результативный полузащитник «Фортуны» Янник Энгельхардт и голкипер Эмиль Аудеро, проведший прошлый сезон в аренде в «Интере».

Вратарь даже привнёс некоторый вклад в получение «нерадзурри» скудетто. Он принял участие в четырёх встречах в чемпионате Италии, две из которых отыграл «на ноль». Забить такому голкиперу непросто. Может, он оказался и не нужен «Интеру», но опыт выступления в составе чемпиона не пропадёт даром.

Поставить на то, что «Ювентус» обыграет «Комо» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. За весь прошлый розыгрыш чемпионата Италии «старая синьора» ни разу не забила больше трёх голов за матч.

В конце концов, это первый матч сезона, и не все футболисты подходят к нему полностью готовыми. Вряд ли встреча будет проходить на высоких скоростях и порадует изобилием голевых моментов. Не так важно показать динамичный футбол, как вспомнить позабытое за лето, отрегулировать сыгранность и добыть хороший результат.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Комо» 19 августа 2024 года

Нет никаких сомнений в том, что в игре «Ювентуса» в скором времени последуют разительные перемены. Он больше не полагается на тех футболистов, которые в прошлом сезоне привносили наибольший вклад в результаты. Встреча с окрепшим «Комо» не даст ответов на многие вопросы, но «старая синьора» по-любому должна выиграть на классе.

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.

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