Экспресс с коэффициентом 7.22: «Лестер» удивит «Тоттенхэм», «Юве» привыкает к Мотте

Вот и кончились выходные, которые подарили нам не только интригующие матчи очередного тура РПЛ, но и старт нового сезона в топовых европейских лигах. Сегодня пройдут матчи, которые закроют 1-й тур в Серии А, АПЛ и Примере. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.22.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Комо»

Грядущая встреча станет первой официальной для Тьяго Мотты в качестве главного тренера «старой синьоры». Перед ним стоит задача сделать из текущей команды ту, которая сможет выиграть скудетто. Во время сборов Мотта удивил общественность. После контрольного матча с «Брестом» (2:2) он заявил, что не рассчитывает на не попавших в заявку на встречу футболистов, в том числе на лидера клуба Федерико Кьезу. Уже ушли Мойзе Кин и регулярно выручавший Войцех Щенсны.

Хорошо для «старой синьоры» то, что есть время и возможность найти свою игру. «Комо» — явный аутсайдер, которому не повезло начать сезон со встречи с соперником такого высокого уровня. Нет никаких сомнений в том, что он проиграет. Летом для бело-голубых состоялось грандиозное событие. Их продолжает вести вперёд бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Сеск Фабрегас, отличавшийся невероятным видением поля, классной техникой и филигранными передачами.

Нет никаких сомнений в том, что в игре «Ювентуса» в скором времени последуют разительные перемены. Он больше не полагается на тех футболистов, которые в прошлом сезоне привносили наибольший вклад в результаты. Встреча с окрепшим «Комо» не даст ответов на многие вопросы, но «старая синьора» по-любому должна выиграть на классе. Поставим на победу «Ювентуса» с форой (-1.5) за 2.00.

Прогноз на матч «Лестер» — «Тоттенхэм»

«Лестер» только вернулся в АПЛ из Чемпионшипа, но его одним из аутсайдеров сезона-2024/2025. Клуб достаточно далёк от собственной версии 2016 года, а в межсезонье главного тренера Энцо Мареску к себе переманил «Челси». Однако плюсы тоже есть. Состав у «лис» вполне боевой. В первом матче после возвращения на стороне «Лестера» будут домашнее поле и поддержка болельщиков.

«Тоттенхэм», в свою очередь, может похвастаться усилением линии атаки в виде трансфера Доминика Соланке из «Борнмута». При этом клуб подписал сразу трёх молодых талантов — Бергвалля, Грея и Одобера. Во-вторых, «шпоры» сохранили на посту главного тренера Ангелоса Постекоглу. В прошлом сезоне чемпионата Англии вместе с австралийцем они остановились в двух очках от Лиги чемпионов.

С «Тоттенхэмом» всё понятно. Он даже во время межсезонья с мюнхенской «Баварией» выдал результативные матчи — 1:2 и 2:3. Но и за «Лестер» беспокоиться не стоит. Команда будет мотивирована, а стиль нового главного тренера Стива Купера характеризуется уверенной игрой в атаке и высокой агрессивностью при контроле мяча. Поставим на «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.95.

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Атлетико»

«Атлетико» в прошлом сезоне занял лишь четвёртое место в Примере. Стоит отметить, что отрыв от ближайшего преследователя составил восемь очков. Неплохо! в межсезонье «матрасники» прилично потратились на усиление и подписали троих футболистов суммарной стоимостью € 141,5 млн. Двое новичков приняли участие в недавнем товарищеском матче. Робен Ле Норман и Александр Сёрлот вышли с первых минут против «Ювентуса» (2:0).

Любопытно, что «Вильярреал» — бывший клуб Александра Сёрлота. Если брать в расчёт правило бывших команд, то не стоит исключать гол норвежского нападающего. А ведь забить он действительно может. Дело в том, что «жёлтая субмарина» продала этим летом и основного голкипера, и центрального защитника. С трансферами же «на вход» у команды пока туговато.

В четырёх последних очных встречах в Вильярреале мадридский «Атлетико» одержал две победы при двух ничьих. При этом абсолютно всегда забивал по два мяча. С учётом качественных потерь «Вильярреала» в обороне, можно ожидать, что забьёт и в этот раз. Ставки на индивидуальный тотал «матрасников» больше 1.5 мяча можно сделать за 1.85.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) в матче с «Комо» за 2.00.

Ставка 2: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в игре «Лестер» — «Тоттенхэм» за 1.95.

Ставка 3: индивидуальный тотал «Атлетико» в матче с «Вильярреалом» больше 1.5 мяча за 1.85.

Общий коэффициент: 2.00 Х 1.95 Х 1.85 = 7.22.