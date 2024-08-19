«Авангард» — «Трактор». Без Буше и Ткачёва «ястребы» как без крыльев

20 августа состоится матч Кубка Блинова «Авангард» — «Трактор». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение омичам: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.10. Успех челябинцев оценён экспертами в 2.85. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Блинова «Авангард» — «Трактор» 20 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Авангард» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65. Заключить пари на «обе забьют» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.

Анализ и прогноз на матч Кубка Блинова «Авангард» — «Трактор» (20.08.2024)

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 20 августа 2024, вторник. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

В ожидании начала нового розыгрыша КХЛ, который стартует уже скоро, обратим внимание на матч предсезонного турнира — Кубка Блинова. 20 августа на льду «G-Drive Арена» в Омске «Авангард» примет «Трактор». Первое вбрасывание запланировано на 14:00 мск.

Увольнение Михаила Кравца по ходу плей-офф стало одним из главных событий прошлого сезона. Команду оно встряхнуло, но ни к чему положительному в конечном счёте не привело. Омичи не сумели спасти серию с «Локомотивом», и теперь им необходимо привыкнуть к Сергею Звягину.

«Ястребы» провели три товарищеские встречи, в которых победили минское «Динамо» (2:1) и «Витязь» (2:1), а также уступили «Адмиралу» (1:3). Подготовка к новому сезону у команды из Омска идёт далеко не самым лучшим образом.

Обе победы «Авангард» вырвал в самой концовке. Но ладно результаты и неуверенная игра, настоящая катастрофа — попадание в лазарет сразу двух главных звёзд клуба — Рида Буше и Владимира Ткачёва. Американец выбыл примерно на месяц, восстановление россиянина займёт ещё больше.

Это очень болезненные потери, которые невозможно компенсировать. Недавно состав «Авангарда» пополнили обладатель двух Кубков Гагарина Даррен Диц, 32-летний нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев и форвард «Ак Барса» Станислав Галиев. Не будь травм Ткачёва и Буше, расклад в преддверии грядущего матча был бы другим.

«Трактор» произвёл смену главного тренера более гуманно и планомерно, нежели «Авангард». Алексею Заварухину дали доработать до конца сезона, и уже летом пригласили опытного канадского специалиста Бенуа Гру. Он сразу же выделил три главных столпа подготовки: командную «химию», выстраивание коммуникаций и настройку игры.

Состав челябинской команде также подвергся изменениям. Было принято решение расстаться с Антоном Бурдасовым, Виктором Антипиным, Сергеем Калининым и ещё несколькими игроками. Сделано это было не ради омоложения состава.

Состав челябинского клуба пополнило много легионеров, в частности, 35-летний защитник Стивен Кэмпфер, когда-то выступавший за «Ак Барс». Бенуа Гру выстраивает наиболее комфортную для себя рабочую атмосферу. Пока что под его руководством «Трактор» провёл только один товарищеский матч, в котором разгромил «Челмет» (4:1).

Сопоставляя клуб из Челябинска с уровнем АХЛ, Гру отметил, что у «Трактора» отличный состав. Он сказал, что тренирует уже четверть века и в состоянии отличить хороших игроков. Специалист подчеркнул, что верит в подопечных и с нетерпением ждёт начала сезона.

В контрольных встречах обычно трудно предугадать победителя, так как тренеры команд часто прибегают к экспериментам и выделяют много игрового времени молодёжи. Тем не менее в предстоящем матче проглядывается фаворит, и это не клуб из Омска, у которого есть проблемы с составом.

Заключить пари на итоговую победу «Трактора» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. У команд ещё толком не налажено взаимодействие, и многое определит не наличие сыгранности, а индивидуальное мастерство хоккеистов.

Омичи подходят ко встрече в чуть лучшем тонусе, так как провели больше контрольных встреч. Однако это не даёт им значительного преимущества. Бенуа Гру отметил, что в США у него была неделя на подготовку команды к сезону (теперь есть целый месяц). Он также похвалил своих подопечных, отметив хорошую физическую форму и профессионализм. У канадского специалиста всё схвачено.

Прогноз и ставки на матч «Авангард» — «Трактор» 20 августа 2024 года

«Ястребам» придётся учиться играть без главных технарей, которые привыкли вести команду за собой и способны в одиночку сделать результат. Омичей ждут большие трудности как на сборах, так и в начале сезона. У «Трактора» дела обстоят лучше. Ему предстоит доказать на деле правильность слов Бенуа Гру, но перспективы у челябинцев действительно очень хорошие.

Ставка: победа «Трактора» с учётом ОТ и буллитов за коэффициент 2.20.