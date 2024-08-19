«Лилль» — «Славия». Жозе Моуринью выбит, кто следующий?!

«Доги» выгрызают путёвку в Лигу чемпионов. Они не видят перед собой преград.

20 августа состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Лилль» — «Славия». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «догов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех красно-белых оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Лилль» — «Славия» 20 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Лилль» — «Славия» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Славия» (20.08.2024)

Стартовал 70-й розыгрыш главного европейского клубного турнира. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 20 августа состоится три встречи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В одной из них в городе Валансьен померяются силами «Лилль» и пражская «Славия».

На предыдущей стадии турнира «Лилль» победил «Фенербахче» Жозе Моуринью. Первый матч «доги» выиграли со счётом 2:1. По ответной встрече, проходившей в Турции, можно снимать кино в драматическом жанре. Хотя для «жёлтых канареек» это ближе к трагедии.

Подопечные Моуринью довели дело до дополнительного времени и заполучили отличную возможность. В середине второго экстра-тайма схлопотал прямую красную карточку защитник «Лилля» Айсса Манди. Казалось бы, вот шанс для «Фенербахче» довести дело до победы, но «Лилль» проявил характер и забил в меньшинстве на 118-й минуте.

Затем подопечные Бруно Женезио победили на выезде «Реймс» (2:0) в Лиге 1. Омрачила встречу жуткая травма полузащитника «догов» Анхеля Гомеса. Он потерял сознание после контакта с полузащитником «Реймса» Амаду Коне, который получил за этот фол прямую красную карточку.

Получается, что к предстоящему матчу «Лилль» подходит с двумя кадровыми потерями. Хотя одну из них Женезио уже решил. Во встрече с «Реймсом» он выпустил в основе Айссу Манди и только на 73-й минуте заменил его на Тома Мёнье. Экс-защитник «ПСЖ» отдохнул и в грядущем матче поможет команде.

Бруно Женезио опытный и достаточно хитрый специалист. Пока команда ещё не привыкла к пережитым за лето изменениям, в частности, к уходу Лени Йоро, тренер использует схему с пятью защитниками. По крайней мере, так было в минувшей встрече Лиги 1.

У «Славии» пока что тоже всё в полном порядке. На предыдущей стадии отборочного турнира Лиги чемпионов она уверенно победила бельгийский «Юнион» (3:1 и 1:0). Всё отлично у команды и на внутренней арене. Она выиграла четыре из пяти матчей первенства, а также сыграла вничью со «Словацко» (0:0).

За лето состав «Славии» заметно изменился, но к переменам команда Йиндржиха Трпишовски привыкла очень быстро. Чешский специалист хорошо подготовил пражский клуб к началу сезона, оперативно наладив на сборах взаимопонимание между футболистами.

Впрочем, в то, что «Славии» удастся совершить сенсацию, выбив один из сильнейших клубов Франции из Лиги чемпионов, верится с трудом. В прошлом сезоне команда из Праги добралась до 1/8 финала Лиги Европы. Дальше не пустил нестабильный «Милан» (2:4 и 1:3).

Уровень «Лилля» сопоставим с «Миланом». Только у «россонери» другой стиль игры — более атакующий. Предлагаем заключить пари на то, что подопечные Бруно Женезио обыграют «Славию» и тотал будет меньше 4.5 мяча, с коэффициентом 2.05.

«Доги» по итогам прошлого сезона добрались до 1/4 финала Лиги конференций. Они навязали достойную борьбу «Астон Вилле» Унаи Эмери. «Лилль» досадно уступил бирмингемцам в ответном матче. Дело дошло до серии пенальти, где соперник оказался самую малость удачливее.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Лилль» — «Славия» 20 августа 2024 года

У «Лилля» больше ресурсов и лучше результаты выступлений на международной арене. Дома «доги» должны обыграть «Славию». Хотя встреча не обещает получиться для них лёгкой, а также результативной. Клуб из Праги здорово смотрится в новом сезоне. Он способен доставить проблемы Бруно Женезио. Другой разговор, что тренер уже привык справляться с трудностями и уверенно ведёт подопечных в групповой этап Лиги чемпионов.

Ставка: победа «Лилля» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.05.