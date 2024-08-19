«Будё-Глимт» — «Црвена Звезда». Лишь за Хайкина обидно

Август перевалил за экватор, и еврокубковые турниры набирают обороты. В Лиге чемпионов миновали три квалификационных раунда. 20 августа состоится первый матч раунда плей-офф «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда». Встреча пройдёт в Норвегии на стадионе «Аспмюра», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Букмекеры уже поделились своими прогнозами, анализируем и делаем собственные выводы.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда» 20 августа 2024 года

Букмекеры считают хозяев фаворитами первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Сделать ставку на победу «Будё-Глимт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 58% вероятности. Успех «Црвены Звезды» представлен с коэффициентом 4.50 — это около 22% вероятности. Ничейный исход оценивается соразмерно успеху гостей.

Вместе с тем аналитики уверены, что матч в Норвегии получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.26. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67. Если голкипер Никита Хайкин в составе норвежской команды не пропустит, то коэффициент 2.85. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Анализ и прогноз на первый матч плей-офф квалификации ЛЧ «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда» (20.08.2024)

В чемпионате Норвегии сезон на полном ходу, и «Будё-Глимт» — неоспоримый фаворит. После 19 туров клуб занимает первое место с пятиочковым отрывом от ближайшего преследователя. Интересно и то, что отрыв по забитым мячам составляет ровно 10 штук. Лидер забил 42 раза за 19 игр, то есть приблизительно по два гола за матч.

Если думаете, что на этом достижения закончились, то вы ошибаетесь. Норвежская команда ещё и в Лиге чемпионов шагает уверенно. Начав со второго квалификационного раунда, провела суммарно четыре встречи и одержала четыре победы с общим счётом 12:2. Единственное, соперники даже не второго эшелона: латвийская РФШ и польская «Ягеллония».

Зато впечатляет домашняя результативность. В обоих случаях латвийцам и полякам «Будё-Глимт» забил по четыре мяча на своём поле. При этом порядок и в обороне. За надёжность отвечает Никита Хайкин. Российский голкипер очень неплох, прочно занимает своё место. Разумеется, ждём появления в стартовом составе и в предстоящем матче с «Црвеной Звездой».

«Црвена Звезда», в свою очередь, делает только первый шаг в этом сезоне Лиги чемпионов. Однако с тонусом проблем быть тоже не должно, ведь чемпионат Сербии также стартовал. За пять туров красно-белые набрали 13 из 15 возможных очков и временно выбились в лидеры. Хотя здесь ещё придётся поспорить с «Партизаном», который на старте тоже хорош.

Впрочем, важнее, что с реализацией полный порядок. В четырёх из пяти туров сербский клуб забил по четыре гола, а ещё в одном — два. Причём соперники, по меркам сербской Суперлиги, были не самые слабые. С учётом таких солидных показателей в атаке, а также богатого опыта еврокубков, можно ждать от «Црвены» бой.

Однако ввиду домашнего преимущества и хорошей игры фаворитом логично выступит «Будё-Глимт». Команда Никиты Хайкина на ходу, хороша на своём поле и уже провела ряд успешных матчей в Лиге чемпионов. Дома должна как минимум не проиграть. Но просто терпеть «Црвена Звезда» не станет, а потому без голов мы не останемся.

Ставка: обе забьют и «Будё-Глимт» не проиграет за 2.02.