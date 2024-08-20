Экспресс с коэффициентом 6.46: отбор в Лигу чемпионов в самом разгаре

На сегодня запланированы три встречи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Домашние команды постараются с первого матча завладеть преимуществом, чтобы потом на выезде было проще. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.46.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда»

«Будё-Глимт» — неоспоримый фаворит текущего сезона первенства. После 19 туров клуб занимает первое место с пятиочковым отрывом от ближайшего преследователя. Интересно и то, что отрыв по забитым мячам составляет ровно 10. Норвежская команда ещё и в Лиге чемпионов шагает уверенно. Начав со второго квалификационного раунда, одержала четыре победы с общим счётом 12:2. Единственное, соперники даже не второго эшелона: латвийская РФШ и польская «Ягеллония».

«Црвена Звезда», в свою очередь, делает только первый шаг в этом сезоне Лиги чемпионов. Однако с тонусом проблем быть тоже не должно, ведь чемпионат Сербии также стартовал. За пять туров красно-белые набрали 13 из 15 возможных очков и временно выбились в лидеры. Впрочем, важнее, что с реализацией полный порядок. В четырёх из пяти туров сербский клуб забил по четыре гола, а ещё в одном — два.

Ввиду домашнего преимущества и хорошей игры фаворитом логично выступит «Будё-Глимт». Команда Никиты Хайкина на ходу, хороша на своём поле и уже провела ряд успешных матчей в Лиге чемпионов. Дома должна как минимум не проиграть. Но просто терпеть «Црвена Звезда» не станет, а потому без голов мы не останемся. Поставим, что «Будё-Глимт» не проиграет и «обе забьют» за 2.03.

Прогноз на матч «Динамо» Загреб — «Карабах»

В прошлом сезоне загребское «Динамо» в 25-й раз выиграло чемпионат Хорватии, попав в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов. «Синие» провели уже три встречи в первенстве страны — все завершили победами. Крупно выиграли у «Истры 1961» (5:0), затем обыграли «Осиек» (2:1) и разгромили «Шибеник» (3:0). Как мы видим, с результативностью проблем у команды нет, впрочем, как и с надёжностью в обороне.

«Карабах» уже провёл четыре матча в Лиге чемпионов. «Скакуны» победили «Линкольн» (2:0 и 5:0), а затем прошли «Лудогорец». Дома подопечные Гурбана Гурбанова проиграли «орлам» со счётом 1:2, а в ответной встрече на выезде взяли реванш в основное время 3:2 и забили ещё четыре мяча в дополнительное время. Команда ещё в прошлом сезоне показывала качественный футбол в еврокубках. В этом должно быть ещё лучше.

Есть вероятность, что в таком матче нас ожидает ничья. Силы команд выглядят равными, если бы не преимущество загребского «Динамо» на домашнем стадионе. «Синие» всегда сильно выступают при поддержке болельщиков. Предлагаем ставку, что клуб из Хорватии не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча за 1.85.

Прогноз на матч «Лилль» — «Славия»

На предыдущей стадии турнира «Лилль» победил «Фенербахче» Жозе Моуринью. Первый матч «доги» выиграли со счётом 2:1. В ответной встрече подопечные Моуринью довели дело до дополнительного времени, но, несмотря на удаление в составе «догов», умудрились пропустить гол на 118-й минуте. Затем подопечные Бруно Женезио победили на выезде «Реймс» (2:0) в Лиге 1.

У «Славии» пока что тоже всё в полном порядке. На предыдущей стадии отборочного турнира Лиги чемпионов она уверенно победила бельгийский «Юнион» (3:1 и 1:0). Всё отлично у команды и на внутренней арене. Она выиграла четыре из пяти матчей первенства, а также сыграла вничью со «Словацко» (0:0). В прошлом сезоне команда из Праги добралась до 1/8 финала Лиги Европы. Дальше не пустил нестабильный «Милан» (4:2 и 3:1).

У «Лилля» больше ресурсов и лучше результаты выступлений на международной арене. Дома «доги» должны обыграть «Славию». Хотя встреча не обещает получиться для них лёгкой. Предлагаем ставку на победу «Лилля» за 1.72.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: «Будё-Глимт» не проиграет «Црвене Звезде» и обе забьют за 2.03.

Ставка 2: «Динамо» З не проиграет «Карабаху» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.

Ставка 3: победа «Лилля» в игре со «Славией» за 1.72.

Общий коэффициент: 2.03 Х 1.85 Х 1.72 = 6.46.