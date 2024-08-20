«Мальмё» — «Спарта». Обидчик Оздоева и Чалова набрал отменный ход

Небесно-голубые могут стать одной из главных сенсаций сезона. Они преуспевают во всех турнирах.

21 августа состоится матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Мальмё» — «Спарта». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу небесно-голубых можно с коэффициентом 2.30. Успех «красных» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Мальмё» — «Спарта» 21 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Мальмё» — «Спарта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Мальмё» — «Спарта» (21.08.2024)

Стартует 70-й розыгрыш главного европейского клубного турнира. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 21 августа состоятся четыре матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Эледа» померяются силами местный «Мальмё» и «Спарта».

На предыдущей стадии турнира «Мальмё» победил очень сильного соперника — греческий ПАОК. «Двуглавые орлы Севера» приноровились здорово выступать на международной арене, но пройти небесно-голубых им не удалось.

Первый матч ознаменовался ничьей — 2:2. В основное время в ответной встрече также не получилось выявить победителя — 3:3, но в дополнительное время подопечные Хенрика Рюдстрёма всё-таки дожали ПАОК.

По игре «Мальмё» смотрелся на порядок лучше и интереснее «двуглавых орлов Севера». Он с солидным перевесом выиграл по владению мячом и нанёс больше ударов. У команды обнаружилась хорошая глубина состава, запас прочности и волевые качества, которые ранее проглядывались изредка.

«Мальмё» копил силы, искал себя на внешней арене и, кажется, нашёл. Немаловажно, что у Рюдстрёма контракт с клубом согласован до окончания сезона. Команда намерена выложиться в нём на полную. Небесно-голубые выиграли Кубок Швеции, с большим отрывом возглавляют турнирную таблицу первенства и имеют отличные шансы стать одной из главных сенсаций сезона.

«Спарта» пробралась в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов только потому что попались удобные соперники. На предыдущих стадиях отборочного турнира она победила «Шэмрок Роверс» (2:0 и 4:2) и «Стяуа» (1:1 и 3:2). Команду уровня ПАОКа «красные» вряд ли сумели бы пройти.

У подопечных Ларса Фрииса возникли трудности даже со «Стяуа». Дома у них не прослеживалось явного преимущества, а на выезде – уж тем более. Футболисты румынского клуба лучше передвигали мяч и чаще создавали остроту, но им не хватило крепости в защите.

В чемпионате Чехии дела у «Спарты» идут отлично, но там и уровень соперников невысокий. В Лиге чемпионов предъявляются другие требования. Есть ощущение, что команда из Праги к ним совершенно не готова. У некоторых её футболистов прослеживается регресс.

Заметнее прочих сбавил бывший нападающий «Локомотива» Ян Кухта. В текущем сезоне он не забил ни одного мяча. На счету форварда только две голевые передачи. С упадком результативности он начал терять место в стартовом составе. В двух последних матчах первенства игрок остался в запасе.

При таких вводных хорошим вариантом для ставки видится П1 с коэффициентом 2.30. Поддержка родных трибун даст «Мальмё» заряд энергии. Этот импульс будет направлен в правильное русло. Дома в этом сезоне небесно-голубые не выиграли только два раза — с ПАОКом (2:2) и «Сириусом» (0:1) в чемпионате Швеции.

И то в последнем случае потеряли очки подопечные Хенрика Рюдстрёма не закономерно. Они были лучше по всем параметрам, но досадно проиграли, не сумев воспользоваться созданными возможностями. В первом матче с клубом из Праги у них не должно возникнуть серьёзных трудностей.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» — «Спарта» 21 августа 2024 года

Футболисты «Мальмё» делают всё, чтобы не подвести Рюдстрёма. Небесно-голубые показывают отличный уровень игры и самоотдачи. Дома они должны уверенно победить «Спарту», некоторые ведущие футболисты которой сбавили. Да и количество пропущенных голов командой оставляет желать лучшего.

Ставка: победа «Мальмё» за 2.30.