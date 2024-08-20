«Мидтьюлланн» — «Слован». «Волки» ближе к Лиге чемпионов

Преимущество на стороне датского клуба. Как минимум в этой встрече.

21 августа состоится матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Слован». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «волков» можно с коэффициентом 1.65. Успех небесно-голубых оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Слован» 21 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Мидтьюлланн» — «Слован» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Слован» (21.08.2024)

Стартует 70-й розыгрыш главного европейского клубного турнира. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 21 августа состоятся четыре матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. В одном из них в городе Хернинг померяются силами местный «Мидтьюлланн» и «Слован» из Братиславы.

Прошлый сезон стал важным для «Мидтьюлланна». В Лиге конференций он не преуспел, но зато впервые с сезона-2019/2020 выиграл чемпионат Дании. Трофей вручил команде бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон, перенёсший тяжёлую болезнь.

Хавбек полностью восстановился и заявил о желании возобновить карьеру. «Волки» выиграли трофей в его честь и теперь с воодушевлением выступают в новом сезоне. Клуб с нетерпением ждёт, когда Олссон будет морально и физически готов вернуться в состав и провести первый официальный матч после болезни.

Футболисты «Мидтьюлланна» выкладываются за себя и Олссона. В текущем сезоне «волки» не потерпели ещё ни одного поражения. На предыдущей стадии отборочного турнира Лиги чемпионов они проявили выдающуюся стойкость и победили крепкий «Ференцварош» (2:0 и 1:1).

Главным героем ответной встречи с «Ференцварошем» стал голкипер «волков» Элиас Олафссон. Он совершил целых 11 сейвов. У вратаря случаются неудачные матчи, но чаще всего это происходит на выезде и когда недорабатывают защитники. Допускать ошибки ему несвойственно.

«Слован» тоже пока что идёт без поражений. На предыдущих стадиях отборочного турнира Лиги чемпионов он победил «Стругу» (4:2 и 2:1), «Целе» (1:1 и 5:0), а также АПОЭЛ (2:0 и 0:0). При всём уважении, сильными и непроходимыми таких соперников назвать нельзя. «Мидтьюлланн» гораздо более опасен.

Готова ли команда из Братиславы навязать конкуренцию «волкам»? Спасёт её от вылета из Лиги чемпионов, наверное, только везение или неаккуратная игра соперника. Небесно-голубые ещё не нарастили мощь для того, чтобы радовать сенсациями.

В минувшем розыгрыше еврокубков «Слован» выступил неудачно. Из Лиги чемпионов он вылетел, уступив в третьем квалификационном раунде «Маккаби» из Хайфы (1:2 и 1:3). В раунде плей-офф Лиги Европы небесно-голубые проиграли «Арису» (2:1 и 2:6). А в 1/16 финала Лиги конференций они потерпели поражения во встречах со «Штурмом» (1:4 и 0:1).

Проблема в том, что уровень чемпионата Словакии невысок, и при этом у подопечных Владимира Вайсса, ранее руководившего «Сатурном» и сборной Грузии, практически нет конкуренции. Небесно-голубые выиграли все шесть последних розыгрышей первенства. В Дании градус борьбы за золотые медали гораздо выше.

Заключить пари на то, что «Мидтьюлланн» одержит победу в предстоящей встрече и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Забивают «волки» нечасто, но и сами пропускают очень редко. У них достаточно прагматичный стиль игры, с уклоном в оборону.

У команды из Братиславы более открытый стиль, но вряд ли в грядущем матче он сработает. Встреча состоится в Хернинге, и наверняка она будет проходить под диктовку хозяев. Будет логично, если небесно-голубые сыграют от обороны и постараются пропустить как можно меньше, чтобы в преддверии ответной игры оставались шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Слован» 21 августа 2024 года

«Мидтьюлланн» пребывает на волне воодушевления и выкладывается на полную. Поддержка болельщиков должна помочь ему победить «Слован», но слишком много голов не предвидится. У «волков» очень надёжный голкипер, а клуб из Братиславы может сделать акцент на оборону, чтобы подойти к ответной игре с твёрдой почвой под ногами.

Ставка: победа «Мидтьюлланна» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.