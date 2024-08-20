«Янг Бойз» — «Галатасарай». Икарди наведёт шороху

21 августа состоится матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Галатасарай». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «львов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «пчёл» оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Галатасарай» 21 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Янг Бойз» — «Галатасарай» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Галатасарай» (21.08.2024)

Стартует 70-й розыгрыш главного европейского клубного турнира. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 21 августа состоится четыре матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Ванкдорф» в городе Берн местный «Янг Бойз» примет «Галатасарай».

В чемпионате Швейцарии уровень конкуренции очень низкий. «Янг Бойз» много лет доминирует на внутренней арене, но страдает из-за этого на внешней. Команда из Берна не приспособлена к встречам с более сильными соперниками, которые оказываются лучше во всех аспектах.

За последние 20 лет жёлто-чёрным только четыре раза удалось пробраться в плей-офф еврокубков. Трижды они остановились на стадии 1/16 финала Лиги Европы, а ещё дошли до 1/8 финала. Маловероятно, что в ближайшем будущем «пчёлы» станут успешнее.

У «Янг Бойз» намечается перестройка. Новым главным тренером команды стал Патрик Рахмен, последним местом работы которого был «Винтертур». Назначение весьма сомнительное, ведь успехами 55-летний специалист похвастаться не может.

Ещё последовали некоторые перемены в составе. В совокупности это привело к неудачному началу сезона. Жёлто-чёрные располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. В пяти матчах они набрали только два очка. Если так пойдёт и дальше, Рахмену недолго руководить «пчёлами».

У «Галатасарая» дела обстоят совершенно иначе. Он умудряется преуспевать как в чемпионате Турции, так и на международной арене. По итогам прошлого сезона подопечные Окана Бурука выиграли первенство и при этом весьма здорово пошумели в Лиге чемпионов.

Выйти в плей-офф главного международного клубного турнира у «львов» не получилось, но они были очень близки. Команда показала красивый атакующий футбол и забила много мячей сильным соперникам. Нападение у неё очень мастеровитое и опытное.

«Галатасарай» собрал звёздный состав. За него выступают бывший нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, экс-форвард «Челси» Хаким Зиеш, бывший полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, экс-форвард «Наполи» Дрис Мертенс и много других классных футболистов. Летом стало ещё на одного больше. К клубу присоединился Миши Батшуайи.

Взаимодействие между игроками «Галатасарая» на очень высоком уровне. Футболисты понимают друг друга с полуслова. Поэтому, даже несмотря на то, что предстоящая встреча пройдёт в Швейцарии, «львы» видятся фаворитами. Заключить пари на их победу и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18.

«Янг Бойз» способен удивлять, однако у «Галатасарая» это получается чаще и лучше. Казалось, «львы» набирают уже списанных со счетов футболистов, карьеры которых близятся к закату. Не тут-то было. Особенно хорош Икарди. В прошлом сезоне он забил 32 мяча и отдал 11 голевых передач во всех официальных турнирах.

Подопечные Бурука уступили только в 2 из 38 матчей минувшего розыгрыша чемпионата Турции и три раза сыграли вничью. За этот период времени они забили 92 мяча. В новом сезоне в первенстве тоже пока полный порядок. «Львы» победили «Хатайспор» (2:1) и «Коньяспор» (2:1). Икарди отметился результативными действиями в обеих встречах.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Галатасарай» 21 августа 2024 года

«Янг Бойз» опасен. Его нельзя недооценивать, ведь иногда он может выдать лучший матч и доставить проблемы практически любому сопернику. Тем более дома. Впрочем, обладающий отменным составом «Галатасарай» не испугать. У него выше уровень конкуренции в чемпионате и результаты. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «львы» порадовали весьма яркой игрой. В новом ждём от них не менее качественного и зрелищного выступления.

Ставка: победа «Галатасарая» и тотал больше 1.5 мяча за 2.18.