ПАОК — «Шэмрок Роверс». Фёдор Чалов поймает момент

Август перевалил за экватор, и еврокубковые турниры набирают обороты. В Лиге Европы добрались до раунда плей-офф квалификации. 22 августа состоится первый матч в противостоянии ПАОКа и «Шэмрок Роверс». Встреча пройдёт в Греции, стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Букмекеры уже поделились своими прогнозами, анализируем и делаем собственные выводы.

Чего ждут букмекеры от матча Лиги Европы ПАОК — «Шэмрок Роверс» 22 августа 2024 года

Букмекеры считают безоговорочными фаворитами первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, который пройдёт в Греции, хозяев. Сделать ставку на победу ПАОКа в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16, что можно представить как 86% вероятности. Победа «Шэмрок Роверс» при этом оценивается коэффициентом 18.00 — менее 6% вероятности.

Аналитики также ожидают много голов в матче. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.85. Причём гол гостей доступен с коэффициентом 2.02, а это менее 50% вероятности. Наиболее вероятными, по мнению экспертов, являются счета 2:0 и 3:0 в пользу греческого клуба.

Анализ и прогноз на первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы ПАОК — «Шэмрок Роверс» (22.08.2024)

Греческий ПАОК и ирландский «Шэмрок Роверс» уже встречались друг с другом на европейской арене, а именно на групповом этапе Лиги Европы в 2011 году. Тогда дважды победу одержали греки (2:1 дома и 3:1 на выезде). Прошло почти 13 лет, но расклад сил совсем не изменился.

ПАОК всё так же борется за чемпионство в чемпионате Греции и параллельно развивает состав, чтобы прогрессировать на европейской арене. Например, в прошлом сезоне клуб занял третье место в группе Лиги Европы, а потом добрался до четвертьфинала Лиги конференций.

В нынешнем сезоне греки усилились Фёдором Чаловым из ЦСКА. Пока, правда, нападающий вливается в команду и привыкает к парнёрам. Но первый выход в старте уже есть. Вместе с тем его новый клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов, уступив норвежскому «Мальмё» (2:2 и 3:4, д. вр).

«Шэмрок Роверс», в свою очередь, имеет куда более скромный состав. Причём как по именам, так и по общей стоимости и личным достижениям. Вообще-то, клуб — лучший в своей стране. Но прямо сейчас отстаёт от лидера чемпионата на 10 очков. А ведь сезон там в самом разгаре. То есть можно говорить про спад в игре.

Дойти до данной стадии квалификации Лиги Европы «Шэмроку» удалось благодаря домашней победе в дополнительное время ответного матча с «Целе» из Словении. В первом ирландский клуб проиграл на выезде всухую. Мы бы не стали ждать больших подвигов от сбавившего обороты ирландского чемпиона и теперь.

ПАОК хорош на своём поле. Плюс тоже находится в неплохом тонусе, ведь сезон в Греции начался. Ничего, кроме уверенной победы хозяев в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в голову не лезет. Хотя можно ещё проверить гол Фёдора Чалова. Россиянин плавно втягивается, а ирландцы — подходящий соперник, чтобы проявить себя.

Ставка: победа ПАОКа с форой (-2) за 1.76.