«Челси» — «Серветт». Мареска и Мудрик ограничатся тремя голами

Август перевалил за экватор, и еврокубковые турниры набирают обороты. В Лиге конференций пришла пора раунда плей-офф квалификации. 22 августа состоится первый матч между «Челси» и «Серветтом». Встреча пройдёт в Англии на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Букмекеры уже поделились своими прогнозами, анализируем и делаем собственные выводы.

Что ждут букмекеры от матча Лиги конференций «Челси» — «Серветт» 22 августа 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах практически не оставляют шансов гостям. Победа «Челси» на домашнем «Стэмфорд Бридж» в Лондоне оценивается коэффициентом 1.17, что даже приблизительно переваливает за 85% вероятности. Успех «Серветта» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 17.00 — ниже 6% вероятности. Даже ничья кажется маловероятной: коэффициент составляет 7.50.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности в первом матче раунда. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.35. Как вы уже могли догадаться, перевес должен быть в пользу англичан. Если они выиграют с разницей минимум два мяча, сыграет коэффициент 1.46 — почти 70% вероятности. Причём на гол швейцарцев дают 1.84.

Анализ и прогноз на первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций «Челси» — «Серветт» (22.08.2024)

«Челси» абсолютно логично считается безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Скорее всего, футболисты с первых минут завладеют преимуществом и будут создавать регулярные моменты у чужих ворот, оставив «Серветту» лишь игру на контратаках. И дело здесь не только в домашнем преимуществе. Хотя это тоже играет роль.

Во-первых, чемпионаты Англии и Швейцарии находятся на принципиально разных уровнях. Причём «Челси» можно считать грандом даже при нынешней обстановке внутри клуба. Общая стоимость состава «аристократов» превышает € 1 млрд. Это, на секундочку, в 43,5 раза больше, чем стоимость состава швейцарской команды.

Конечно, после инцидента с Рахимом Стерлингом, для которого не нашлось места в составе на матч АПЛ с «Манчестер Сити», Энцо Мареска заявил, что будет избавляться от некоторых игроков. Однако даже так в заявке много звёзд, способных удивлять. Особенно когда надо проявлять себя перед новым тренером.

В победе «Челси», пожалуй, сомнений никаких нет. Единственное, что есть у «Серветта», так это игровой тонус. Швейцарская Суперлига стартовала чуть раньше, чем английская Премьер-лига. При этом клуб также успел провести две встречи в квалификации Лиги Европы, где показал неплохую игру в обороне. И здесь надо бы заострить внимание.

В первой игре на выезде швейцарцы отдали португальской «Браге» территориальное преимущество и сумели удержать таким образом нулевую ничью. Дома же логично пошли вперёд, открылись и поплатились поражением со счётом 1:2. При поражении от «Челси» уже падать некуда — только вылет.

При таких раскладах «Серветту», по крайней мере в Лондоне, остаётся терпеть и быть предельно сконцентрированным. Караулить шанс. «Челси», в свою очередь, попытается вскрыть зоны, но ввиду отсутствия отлаженных механизмов после очередной смены тренера неприлично крупной победы не предвидится.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и «Челси» победит за 2.46.