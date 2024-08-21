«Фиорентина» — «Академия Пушкаша». Давид де Хеа как раз вовремя

Август перевалил за экватор, и еврокубковые турниры набирают обороты. В Лиге конференций пришла пора раунда плей-офф квалификации. 22 августа состоится первый матч между «Фиорентиной» и «Академией Пушкаша». Встреча пройдёт во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Букмекеры уже поделились своими прогнозами, анализируем и делаем собственные выводы.

Что ждут букмекеры от матча Лиги конференций «Фиорентина» — «Академия Пушкаша» 22 августа 2024 года

Судя по котировкам в конторах, букмекеры считают явными фаворитами первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, который пройдёт в Италии, хозяев. Сделать ставку на победу «Фиорентины» можно с коэффициентом 1.26, что приблизительно равно 80% вероятности. Победа «Академии Пушкаша» при этом оценивается коэффициентом 13.50 — около 7% вероятности.

Аналитики также прогнозируют высокую результативность в матче. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Вероятность такого события составляет менее 50%. Наиболее вероятным является счёт 2:0 в пользу итальянской команды.

Анализ и прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Академия Пушкаша» (22.08.2024)

«Фиорентина» в последние годы стала значимым игроком не только в итальянской Серии А, но и на европейской арене. А как ещё назвать регулярный финиш в топ-8 чемпионата Италии при такой серьёзной конкуренции и два подряд финала Лиги конференций? Разумеется, это прогресс.

Однако поднять над головой трофей флорентийцам пока так и не удалось. В 2023 году проиграли английскому «Вест Хэму» (1:2), в 2024 году — греческому «Олимпиакосу» (0:1 ДВ). Впрочем, в прошлом сезоне они снова финишировали восьмыми и попали в евротурнир.

Кроме того, команда, судя по всему, настроена использовать-таки свою очередную попытку. Совсем недавно удалось подписать Давида де Хеа. Несмотря на то что экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» провёл год без клуба и наверняка потерял былые кондиции, это однозначно усиление.

Испанцу всего 33 года, что для вратаря такого класса не возраст. Да и опыт еврокубковых соревнований и больших матчей у него солидный. Как минимум спокойствие защитникам обеспечить можно. Плюс летом произошла смена тренера, которая может взбодрить футболистов на первое время.

Понятно, что скромняги венгры на таком фоне будут выглядеть аутсайдерами. По пути в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций «Академия Пушкаша» обыграла на выезде «Арарат-Армения» и сыграла с ним вничью в ответном матче (1:0 и 3:3). А с обанкротившимся украинским «Днепром-1» вообще не встречалась.

Пожалуй, единственное, на что можно гостям надеяться в предстоящей игре в Италии, так это собственный тонус. Чемпионат Венгрии стартовал раньше чемпионата Италии, а потому они уже наверняка вошли в ритм. И всё же в победе хозяев сомнений мало. Главный вопрос — сколько они забьют. С учётом не лучшего старта в Серии А, вряд ли много.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и «Фиорентина» выиграет за 2.10.