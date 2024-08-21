Экспресс с коэффициентом 6.99: борьба за Лигу чемпионов продолжится

Сегодня нас ждёт продолжение матчей отборочного турнира Лиги чемпионов. Надеемся, что будет интересно. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.99.

Прогноз на матч «Мальмё» — «Спарта»

На предыдущей стадии турнира «Мальмё» победил очень сильного соперника — греческий ПАОК. Первый матч ознаменовался ничьей — 2:2. В основное время в ответной встрече также не получилось выявить победителя — 3:3, но в дополнительное время подопечные Хенрика Рюдстрёма всё-таки дожали ПАОК.

«Спарта» пробралась в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов только потому, что попались удобные соперники. На предыдущих стадиях отборочного турнира она победила «Шэмрок Роверс» (2:0 и 4:2) и «Стяуа» (1:1 и 3:2). Команду уровня ПАОКа «красные» вряд ли сумели бы пройти.

Футболисты «Мальмё» делают всё, чтобы не подвести Рюдстрёма. Небесно-голубые показывают отличный уровень игры и самоотдачи. Дома они должны уверенно победить «Спарту», некоторые ведущие футболисты которой сбавили. Да и количество пропущенных голов оставляет желать лучшего. Поставить на победу «Мальмё» можно за 2.30.

Прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Слован»

Прошлый сезон стал важным для «Мидтьюлланна». В Лиге конференций он не преуспел, но зато впервые с сезона-2019/2020 выиграл чемпионат Дании. В текущем сезоне «волки» не потерпели ещё ни одного поражения. На предыдущей стадии отборочного турнира Лиги чемпионов они проявили выдающуюся стойкость и победили крепкий «Ференцварош» (2:0 и 1:1).

«Слован» тоже пока что идёт без поражений. На предыдущих стадиях он победил «Стругу» (4:2 и 2:1), «Целе» (1:1 и 5:0), а также АПОЭЛ (2:0 и 0:0). При всём уважении, сильными и непроходимыми таких соперников назвать нельзя. «Мидтьюлланн» гораздо более опасен.

«Мидтьюлланн» пребывает на волне воодушевления и выкладывается на полную. Поддержка болельщиков должна помочь победить «Слован», но слишком много голов не предвидится. У «волков» очень надёжный голкипер, а клуб из Братиславы может сделать акцент на оборону, чтобы подойти к ответной игре с твёрдой почвой под ногами. Ставки на победу «Мидтьюлланна» принимают за 1.60.

Прогноз на матч «Янг Бойз» — «Галатасарай»

В чемпионате Швейцарии уровень конкуренции очень низкий. «Янг Бойз» много лет доминирует на внутренней арене, но страдает из-за этого на внешней. У «пчёл» намечается перестройка. Новым главным тренером команды стал Патрик Рахмен. Ещё последовали некоторые перемены в составе. В совокупности это привело к неудачному началу сезона. Жёлто-чёрные располагаются на предпоследнем месте в чемпионате Швейцарии.

У «Галатасарая» дела обстоят совершенно иначе. Он умудряется преуспевать как в чемпионате Турции, так и на международной арене. «Галатасарай» собрал звёздный состав. За него выступают бывший нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, экс-полузащитник «Челси» Хаким Зиеш, бывший полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, экс-форвард «Наполи» Дрис Мертенс и много других классных футболистов.

«Янг Бойз» опасен. Его нельзя недооценивать, ведь иногда он может выдать лучший матч и доставить проблемы практически любому сопернику. Тем более дома. Впрочем, обладающий отменным составом «Галатасарай» не испугать. У него выше уровень конкуренции в чемпионате и лучше результаты. Рекомендуем поставить на победу «львов» за 1.90.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Мальмё» в матче со «Спартой» за 2.30.

Ставка 2: победа «Мидтьюлланна» в игре со «Слованом» за 1.60.

Ставка 3: победа «Галатасарая» в матче с «Янг Бойз» за 1.90.

Общий коэффициент: 2.30 Х 1.60 Х 1.90 = 6.99.