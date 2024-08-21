«Аль-Наср» — «Аль-Раед». От Роналду отвернулась удача

Португалец проиграл восемь финалов в составе «всемирного клуба». С каждым новым поражением становится всё хуже и хуже.

22 августа состоится матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Раед». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «всемирного клуба» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех клуба из Бурайды оценён экспертами в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Раед» 22 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Раед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 1.98.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Раед» (22.08.2024)

22 августа состоятся три встречи 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В одной из них на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде померяются силами «Аль-Наср» и «Аль-Раед». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Начало сезона угнетает «Аль-Наср». Он с разгромным счётом уступил «Аль-Хилялю» (1:4) в матче за Суперкубок Саудовской Аравии. Болельщики соперника по ходу встречи скандировали фамилию Лионеля Месси, стараясь таким образом вывести из себя лидера «всемирного клуба» Криштиану Роналду.

Португалец уже попал в несколько скандальных историй, поддавшись на подобного рода провокации. За его ментальное здоровье становится всё больше поводов для беспокойства. Обладатель пяти «Золотых мячей» не выиграл с «Аль-Насром» ещё ни одного официального турнира.

Всё время «всемирному клубу» не хватает совсем немного. В его составе Роналду проиграл в финалах восьми турниров. Предыдущее поражение оставило на нём сильный отпечаток. Нападающий не сумел сдержать слёз. Во время матча за Суперкубок он разозлился на партнёров по команде, а на церемонию награждения вообще не явился.

Криштиану Роналду по-человечески жаль. В 39 лет он продолжает выступать на высоком уровне и регулярно радовать результативностью. В составе «Аль-Насра» он провёл уже 72 матча, в которых забил целых 66 мячей. Немногие на такое способны. Неужели форвард не заслужил хотя бы один трофей?

Источник Alyaum сообщает, что после разгромного поражения в матче за Суперкубок, руководство «Аль-Насра» решило уволить Луиша Каштру.

«Аль-Раед» не обещает стать лёгкой прогулкой для «Аль-Насра». Даже не выезде он способен доставить «всемирному клубу» серьёзные проблемы. Прошлый сезон команда из города Бурайда закончила на 12-й строчке в турнирной таблице, но не стоит делать преждевременных выводов.

Под занавес сезона «Аль-Раед» набрал весьма приличный ход. Он проиграл только 3 из 12 последних матчей в чемпионате Саудовской Аравии. А на выезде победил как раз «Аль-Наср» (3:1), также сыграл вничью с «Аль-Таавуном» (0:0), «Аль-Иттифаком» (2:2) и «Аль-Ахли» (0:0).

За лето состав «Аль-Раеда» практически не изменился. Основной костяк удалось сохранить, в частности, бывшего полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Качественная игра норвежца — это одна из главных причин улучшения показателей клуба под занавес минувшего сезона.

В составе «Аль-Раеда» Норманн принял участие в 22 встречах, в которых записал на свой счёт гол и результативную передачу. В предстоящем матче он может помочь команде набрать важные очки. Х2 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 4.60.

Пока только начало сезона и не все футболисты подходят ко встречам в полной готовности, у аутсайдеров есть возможность набрать очки просто за счёт хорошей самоотдачи. Криштиану Роналду снова будет недоволен.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Наср» — «Аль-Раед» 22 августа 2024 года

Сезон ещё не успел начаться, а «Аль-Наср» и его лидер уже морально истощены. Разгромное поражение отложит очередной негативный отпечаток на «всемирном клубе». Найти свою игру и победить в турнире становится для него всё более трудной задачей. Не факт, что даже дома получится победить заметно окрепший «Аль-Раед». Клуб из Бурайды способен совершить сенсацию.

Ставка: «Аль-Раед» не проиграет за 4.60.