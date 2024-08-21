«Лугано» — «Бешикташ». Чиро Иммобиле вошёл во вкус

Итальянец переживает вторую молодость. На его счету уже два дубля в трёх встречах.

22 августа состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Лугано» — «Бешикташ». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «чёрных орлов» можно с коэффициентом 2.10. Успех «белых» оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги Европы «Лугано» — «Бешикташ» 22 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Лугано» — «Бешикташ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч раунда плей-офф Лиги Европы «Лугано» — «Бешикташ» (22.08.2024)

Идёт ожесточённая борьба за выход в групповой этап еврокубков. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 22 августа состоится множество матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Среди прочих выделяется встреча, в которой померяются силами «Лугано» и «Бешикташ».

Для «Лугано» это пятое участие в еврокубках со времён пережитого банкротства. Клуб был возрождён в 2003 году и с тех пор неплохо поднялся. Доминирует в чемпионате Швейцарии «Янг Бойз». «Белые» постепенно подтягиваются к его уровню. По итогам прошлого сезона они заняли второе место в турнирной таблице первенства.

Правда, на внешней арене «Лугано» ещё многое предстоит постичь. У команды есть только негативный опыт выступлений в еврокубках. Они проиграли 16 из 26 последних матчей в международных турнирах, а также пять раз сыграли вничью. Положительной динамики не наблюдается.

Не исключено, что это связано со сконцентрированностью подопечных Маттиа Крочи-Торти на внутренней арене. Становление «Лугано» как одного из фаворитов чемпионата Швейцарии только началось. Временами приходится экономить силы и недорабатывать в других турнирах, чтобы как можно лучше выступить в первенстве.

На предыдущей стадии отборочного турнира в Лигу Европы «белые» отнюдь не без везения победили «Партизан». На 88-й минуте ответной встречи красную карточку схлопотал ведущий защитник «Лугано» Альбиан Хайдари. Соперник не только не воспользовался возможностью реализовать большинство, но ещё и пропустил на 111-й минуте. Этот гол стал решающим.

С «Бешикташем» такие штуки не прокатят. Он является завсегдатаем на международной арене. Последние несколько лет у него наблюдались спад и ухудшение показателей, но в преддверии нового сезона всё кардинально изменилось. Команда ожила и заиграла новыми красками.

Положительное влияние на «чёрных орлов» оказывает назначение бывшего футболиста лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Джованни ван Бронкхорста на должность главного тренера. 49-летний специалист успел набраться опыта для того, чтобы грамотно руководить одним из самых сильных клубов Турции.

Летом «Бешикташ» покинуло несколько важных футболистов, в частности, Анте Ребич и Дженк Тосун. Однако приобрёл «Бешикташ» всё же больше. К нему присоединился многолетний лидер и капитан «Лацио» Чиро Иммобиле.

Итальянец освоился в новом клубе практически моментально. С ходу он принёс «Бешикташу» трофей. Иммобиле помог крупно обыграть «Галатасарай» (5:0) в матче за Суперкубок Турции, оформив дубль. Следом «чёрные орлы» уверенно победили «Самсунспор» (2:0) и «Антальяспор» (4:2) в чемпионате Турции.

Во встрече с «Антальяспором» Иммобиле также оформил дубль. На фоне прекрасной игры итальянца совсем потерялся и забылся Бактиёр Зайнутдинов. В текущем сезоне он ещё ни разу не появлялся на поле. Очень похоже, что Бактиёр перейдёт в другой клуб.

Как бы там ни было, «Бешикташ» видится явным фаворитом предстоящей встречи. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.10. У «Лугано» в составе нет футболистов уровня Чиро Иммобиле. У «белых» минимум шансов спастись от поражения.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Лугано» — «Бешикташ» 22 августа 2024 года

«Лугано» ещё не нашёл себя в чемпионате Швейцарии, не говоря уже о международной арене. Показатели в еврокубках у него, откровенно говоря, скверные. У «Бешикташа» больше ресурсов и отличные результаты после летних перемен. Джованни ван Бронкхорст и Чиро Иммобиле — это именно те детали пазла, которых не хватало для того, чтобы сложилась полная картина.

Ставка: победа «Бешикташа» за 2.10.