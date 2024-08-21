«Ягеллония» — «Аякс». У амстердамцев всё под контролем

22 августа состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Ягеллония» — «Аякс». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «аяксидов» можно с коэффициентом 1.88. Успех «Яги» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги Европы «Ягеллония» — «Аякс» 22 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Ягеллония» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч раунда плей-офф Лиги Европы «Ягеллония» — «Аякс» (22.08.2024)

Идёт борьба за выход в групповой этап еврокубков. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 22 августа состоится множество матчей раунда плей-офф Лиги Европы. В одном из них померяются силами «Ягеллония» и «Аякс».

Команда из Белостока не сумела пройти отбор в групповой этап Лиги чемпионов. Она без шансов уступила в третьем квалификационном раунде «Будё-Глимт» (0:1 и 1:4). Уже после первого матча, который проходил в Польше, стало понятно, что к выступлениям на таком уровне «Ягеллония» не готова.

«Яга» быстро прогрессирует под руководством Адриана Семенеца. Ещё недавно она была одним из аутсайдеров чемпионата Польши, а теперь участвует в еврокубках и претендует на победу в первенстве. Правда, выступления на международной арене начинают оказывать негативное влияние на клуб.

После разгромного поражения в ответной встрече с «Будё-Глимт» «Ягеллония» дома уступила закончившей прошлый сезон неподалёку от зоны вылета «Краковии» (2:4) и спустилась на пятую строчку в турнирной таблице первенства. Если не бросить все силы на чемпионат сейчас, клуб рискует провалиться везде.

Ресурсов для того, чтобы успешно выступать сразу в нескольких турнирах, у «Яги» нет. За неё выступает несколько техничных легионеров, однако общее качество состава и рисунок игры недостаточно хороши для того, чтобы на равных тягаться с завсегдатаями еврокубков вроде «Аякса».

Амстердамцы начали сезон сразу с Лиги Европы. На предыдущих стадиях отборочного турнира они победили «Войводину» (1:0 и 3:1), а также «Панатинаикос». С неуступчивой командой из Афин пришлось повозиться. Первый матч «аяксиды» выиграли со счётом 1:0, но в ответном по итогам основного времени уступили 0:1. Дело дошло до серии послематчевых пенальти.

«Аякс» и «Панатинаикос» устроили зрелищный марафон, изрядно потрепав нервы болельщикам и не только. Они установили рекорд еврокубков по продолжительности серии 11-метровых ударов. Команды пробили целых 34 раза. Амстердамцы вышли в следующий раунд, победив со счётом 13:12. Решающую попытку не реализовал бывший полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена.

Подопечные Франческо Фариоли потратили много сил и эмоций, поэтому следом в чемпионате Нидерландов на выезде уступили НАКу (1:2). Тем не менее к предстоящей встрече они подходят с хорошим настроем и воодушевлением. Так выиграть, как в ответной встрече с «Панатинаикосом» — это дорогого стоит.

Франческо Фариоли уже достаточно хорошо освоился в клубе из Амстердама и начал прививать свой стиль игры с акцентом на оборону. «Аяксиды» стали реже пропускать и чаще выигрывать важные матчи. Поставить на то, что они победят «Ягеллонию», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

У амстердамцев гораздо больше опыта выступлений на международной арене. Они частенько доходят до финальных стадий. Для «Яги» это только шестое выступление в еврокубках за всю историю. И ни разу ранее она не проходила дальше третьего квалификационного раунда.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы «Ягеллония» — «Аякс» 22 августа 2024 года

У «Ягеллонии» может начаться чёрная полоса. Три поражения подряд — это не очень хороший знак. «Аякс» — далеко не самый удобный соперник для того, чтобы прервать неудачную серию. Амстердамцы пока что играют не очень уверенно, поэтапно привыкая к требованиям Фариоли. Тем не менее им регулярно удаётся добывать хорошие результаты. Команда шаг за шагом приближается к выходу в групповой этап Лиги Европы.

Ставка: победа «Аякса» за 1.88.