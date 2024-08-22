Экспресс с коэффициентом 7.17: «Челси» на непривычном месте, ПАОК сделает вторую попытку

«Синие» борются за выход в Лигу конференций, а клуб Оздоева и Чалова проиграл в отборе в ЛЧ.

Вчера, 21 августа, завершились первые матчи финального раунда отбора в Лигу чемпионов, а сегодня очередь игр квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. Будет интересно. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.17.

Прогноз на матч ПАОК — «Шэмрок Роверс»

Греческий ПАОК и ирландский «Шэмрок Роверс» уже встречались друг с другом на европейской арене, а именно на групповом этапе Лиги Европы в 2011 году. Тогда дважды победу одержали греки (2:1 дома и 3:1 на выезде). Прошло почти 13 лет, но расклад сил совсем не изменился. ПАОК всё так же борется за чемпионство в Греции и параллельно развивает состав. В нынешнем сезоне греки усилились Фёдором Чаловым из ЦСКА.

«Шэмрок Роверс», в свою очередь, имеет куда более скромный состав. Причём как по именам, так и по общей стоимости и личным достижениям. Прямо сейчас клуб отстаёт от лидера чемпионата на 10 очков. А ведь сезон там в самом разгаре. Дойти до данной стадии квалификации Лиги Европы «Шэмрок Роверс» удалось благодаря домашней победе в дополнительное время ответного матча с «Целе» из Словении.

ПАОК хорош на своём поле. Плюс тоже находится в неплохом тонусе, ведь сезон в Греции уже начался. Ничего, кроме уверенной победы хозяев в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в голову не лезет. Но в качестве ставки возьмём индивидуальный тотал ПАОКа больше 2.5 мяча за 1.75.

Прогноз на матч «Лугано» — «Бешикташ»

На внешней арене «Лугано» ещё многое предстоит постичь. У команды есть только негативный опыт выступлений в еврокубках. Она проиграла 16 из 26 последних матчей в международных турнирах. На предыдущей стадии отборочного турнира в Лигу Европы «белые» отнюдь не без везения победили «Партизан». На 88-й минуте ответной встречи красную карточку схлопотал ведущий защитник «Лугано» Альбиан Хайдари, но соперник этим не воспользовался.

С «Бешикташем» такие штуки не прокатят. Он является завсегдатаем на международной арене. Команда ожила и заиграла новыми красками. Летом к ней присоединился многолетний лидер и капитан «Лацио» Чиро Иммобиле. Итальянец освоился в новом клубе практически моментально. С ходу он принёс «Бешикташу» трофей. Иммобиле помог крупно обыграть «Галатасарай» (5:0) в матче за Суперкубок Турции, оформив дубль. Следом «чёрные орлы» уверенно победили «Самсунспор» (2:0) и «Антальяспор» (4:2) в чемпионате Турции.

«Лугано» ещё не нашёл себя в чемпионате Швейцарии, не говоря уже о международной арене. Показатели в еврокубках у него, откровенно говоря, скверные. У «Бешикташа» больше ресурсов и отличные результаты после летних перемен. Джованни ван Бронкхорст и Чиро Иммобиле — это именно те детали пазла, которых не хватало для того, чтобы сложилась полная картина. Ставки на победу «Бешикташа» принимают за 2.10.

Прогноз на матч «Челси» — «Серветт»

«Челси» абсолютно логично считается безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Скорее всего, футболисты с первых минут завладеют преимуществом и будут регулярно создавать моменты у чужих ворот, оставив «Серветту» лишь игру на контратаках.

Единственное, что есть у «гранатовых», так это игровой тонус. Швейцарская Суперлига стартовала чуть раньше, чем АПЛ. Плюс клуб успел провести две встречи в квалификации Лиги Европы. В первой игре на выезде «Серветт» сумел удержать нулевую ничью. Дома же логично пошёл вперёд, открылся и поплатился поражением со счётом 1:2.

При таких раскладах «Серветту», по крайней мере в Лондоне, остаётся терпеть и быть предельно сконцентрированным. Караулить шанс. «Челси», в свою очередь, попытается вскрыть зоны, но ввиду отсутствия отлаженных механизмов после очередной смены тренера неприлично крупной победы не предвидится. Ставки на тотал меньше 3.5 мяча принимают за 1.95.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: индивидуальный тотал ПАОКа больше 2.5 мяча за 1.75.

Ставка 2: победа «Бешикташа» в матче с «Лугано» за 2.10.

Ставка 3: тотал меньше 3.5 мяча в игре «Челси» — «Серветт» за 1.95.

Общий коэффициент: 1.75 Х 2.10 Х 1.95 = 7.17.