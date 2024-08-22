«Рубин» — «Динамо» Мх. Мирлинд Даку — герой казанцев

Нападающий тащит команду. Он очень выделяется на фоне всех остальных.

23 августа состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 1.80. Успех махачкалинцев оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» Мх 23 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» Махачкала не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» Мх (23.08.2024)

На 23 августа запланирована встреча, которая откроет программу 6-го тура Российской Премьер-Лиги. На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани померяются силами «Рубин» и махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

«Рубин» дважды уступил «Зениту» (0:4 и 0:1), хотя в обоих случаях не смотрелся сильно хуже соперника, а также обидно проиграл «Химкам» (2:3). Красно-чёрные реализовали все свои моменты, а вот казанцы были не настолько точны.

Ещё подопечные Рашида Рахимова сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), уверенно обыграли «Пари НН» (4:2) и дважды победили «Акрон» (4:0 и 2:1). Задумки и наработки 59-летнего специалиста продолжают работать и приносить хорошие плоды.

«Рубин» хорошо дисциплинирован. Он слаженно обороняется и прекрасно играет по счёту. Постепенно наблюдается улучшение игры команды в нападении. Она создаёт всё больше моментов, которые только успевает превращать в голы техничный нападающий Мирлинд Даку.

26-летний нападающий заметно выделяется на фоне всех остальных. У него высокий уровень мастерства и разнообразный функционал. Форвард не только регулярно забивает, но и создаёт моменты для партнёров, классно цепляется за мяч, а также весьма хорош в прессинге. В пяти матчах в чемпионате России он успел забить четыре мяча и отдать две результативные передачи.

Волевую победу во встрече последнего тура с «Акроном» Мирлинд Даку добыл практически в одиночку. Сначала после его прострела мяч в свои ворота срезал защитник «Акрона» Константин Савичев. Затем на 90-й минуте форвард забил после подачи с углового. Он сориентировался быстрее всех и наказал за ошибку при выходе из ворот Сергея Волкова.

Для махачкалинского «Динамо» Даку может стать очень большой проблемой. У бело-голубых нет сопоставимых по влиянию на игру футболистов. Высокий уровень показывает Эгаш Касинтура, отточивший технику и навыки в мини-футболе. Однако его стараний хватает далеко не всегда.

В РПЛ махачкалинцы победили пока только «Ахмат» (1:0), который не выиграл ещё ни одного матча в текущем розыгрыше. Ещё они сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0), уступили «Пари НН» (0:1) и «Локомотиву» (0:2).

Хасанби Биджиев заслуживает похвалы за качественно выстроенную игру в обороне. Забить его команде — непростая задача даже для фаворитов. Также стоит отдать должное руководству и селекционному отделу махачкалинского «Динамо». Постепенно клуб наращивает мощь.

Совсем недавно состав команды пополнили вратарь «Зенита» Никита Гойло (аренда до конца сезона) и полузащитник Мохаммад Хоссейннежад. Иранец уже успел дебютировать за «Динамо». Его пушечный удар из-за пределов штрафной принёс махачкалинцам победу во встрече с «Ахматом».

И всё же «Динамо» нужно прибавлять. Ему не хватает ресурсов для того, чтобы чаще навязывать борьбу и отнимать очки у фаворитов. Махачкалинцам докучают проблемы с завершением, и ещё они создают мало моментов. Заключить пари на победу «Рубина» в грядущем матче можно с коэффициентом 1.80.

Казанцы выиграли обе последние очные встречи. У них лучше состав, более качественный рисунок игры, и самое главное — у подопечных Рашида Рахимова лучше получается цепляться за результат. К тому же в предстоящей игре им даст преимущество поддержка родных болельщиков.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» Мх 23 августа 2024 года

У «Рубина» лучше результаты, больше резервов, а также будет поддержка трибун. Махачкалинское «Динамо» показало, что обладает характером и просто так никому очки дарить не собирается. Однако таких игроков, как Мирлинд Даку, в составе бело-голубых нет. Вероятно, форвард казанцев вновь сделает результат.

Ставка: победа «Рубина» за 1.80.