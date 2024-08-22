«Боруссия» М — «Байер». Хаби Алонсо — это закономерность, а не случайность

Грустно признавать, но очередное лето на исходе. Радует только то, что европейский клубный футбол вернулся после отпуска. На 23 августа запланирован старт 1-го тура нового сезона немецкой Бундеслиги. Честь открывать программу выпала мёнхенгладбахской «Боруссии» и леверкузенскому «Байеру». Встреча пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе, стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата Германии «Боруссия» М — «Байер» 23 августа 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостевой команде. Сделать ставку на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62, что превышает 60% вероятности. Победа мёнхенгладбахской «Боруссии» оценивается коэффициентом 5.50 — около 18% вероятности. Ничейный исход даже более вероятен, коэффициент составляет 4.40.

При этом аналитики уверены, что встреча 1-го тура Бундеслиги получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — всего за 1.49. Если соперники забьют гол в первые 15 минут, сыграет коэффициент 2.75. Наиболее вероятным является счёт 2:1 в пользу гостей. На него дают коэффициент 7.90.

Анализ и прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Байер» (23.08.2024)

Если кто-то думал, что «Байер» хватит только на один выдающийся сезон, то он ошибся. Леверкузенцы сумели начать новый с победы над «Штутгартом» в Суперкубке Германии. Причём в своей излюбленной волевой победе. На 37-й минуте остались в меньшинстве, а к 88-й уступали 1:2. Патрик Шик не только сравнял счёт, но и реализовал свой послематчевый пенальти. Итог — трофей в копилку.

Есть все основания полагать, что это не было случайностью. В межсезонье «фармацевты» сохранили на посту главного тренера Хаби Алонсо и состав, а также точечно усилились. То есть тратить время на построение новых игровых связей на футбольном поле не нужно. Главная задача, пожалуй, показывать те концентрацию и настрой, которые были в прошлом сезоне.

Мёнхенгладбахской «Боруссии», в свою очередь, хвастаться особо нечем. Прошлый розыгрыш чемпионата Германии она провалила, финишировав в одном очке от зоны стыковых матчей. При этом из Кубка Германии вылетела на стадии четвертьфинала, уступив скромному «Саарбрюккену». От некогда штурмовавшей групповой этап Лиги чемпионов команды мало что осталось.

Надежду вселяет предсезонка. Дело в том, что на посту главного тренера теперь Херардо Сеоане. Швейцарец тренировал «Байер» до Хаби Алонсо, а потому со спецификой немецкого футбола уже знаком. Большой минус в том, что трансферов «на вход» не так уж много. Но, судя по подготовительным матчам, этого и не требуется. У команды семь побед с общим счётом 17:3.

Кроме того, проблем с тонусом и мандражом перед первой игрой сезона у мёнхенгладбахцев быть не должно. 17 августа в Кубке Германии они обыграли со счётом 3:1 на выезде «Эрцгебирге». Соперник скромный, но для первой официальной игры — самое то. Теперь же предстоит выступить на домашнем поле, а потому на гол рассчитывать можно.

Вместе с тем «Байер» выйдет в роли фаворита и сможет рассчитывать как минимум на ничью. «Боруссия» могла взбодриться, но не настолько, чтобы выиграть у лучшего клуба Германии прямо сейчас. История личных встреч тоже на стороне леверкузенцев, ведь они и раньше пропускали от мёнхенгладбахцев, но чаще побеждали.

Ставка: обе забьют и «Байер» не проиграет за 1.95.