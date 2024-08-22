«Брайтон» — «МЮ». Тен Хаг не всесилен

24 августа состоится матч 2-го тура АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «чаек» можно с коэффициентом 2.50. Успех «красных дьяволов» оценён в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «МЮ» 24 августа 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» (24.08.2024)

На 24 августа запланировано семь матчей 2-го тура чемпионата Англии. В самом раннем из них на стадионе «Американ Экспресс» в городе Брайтон энд Хоув «Брайтон» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. Главный судья — Крэйг Поусон.

Летом «Брайтон» претерпел заметные перемены. Клуб возглавил 31-летний специалист Фабиан Хюрцелер. В помощь молодой перспективный тренер получил ряд качественных футболистов. К «чайкам» присоединились Матс Виффер, Янкуба Минте, форвард «Лидса» Жоржиньо Рюттер и ещё несколько качественных игроков.

«Брайтон» выиграл все четыре товарищеских матча на сборах, а затем во встрече 1-го тура чемпионата Англии разгромил на выезде «Эвертон» (3:0). Одним из главных героев встречи стал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дэнни Уэлбек. Он записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Не исключено, что в предстоящей встрече сработает правило бывших. Он уже забивал «красным дьяволам», и неоднократно. Во встрече с «Эвертоном» нападающий отличился с передачи Матса Виффера. Ещё один голевой пас записал на свой счёт Янкуба Минте. Новички очень быстро освоились.

В таком составе и с молодым немецким специалистом «Брайтону» может оказаться по силам побороться за получение путёвки в еврокубки. У него много травмированных футболистов. Но пока что команда прекрасно справляется и без них. А уж когда лазарет опустеет, «чайки» смогут развернуться на полную.

«Манчестер Юнайтед» тоже ослаблен травмами. Причём отсутствуют немаловажные игроки — только приобретённый талантливый защитник «Лилля» Лени Йоро, Расмус Хойлунд, Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Виктор Линделёф. Хорошо, что летом клуб не бездействовал на трансферном рынке.

«Красные дьяволы» сохранили всех ведущих игроков, точечно усилили оборону и нападение. Помимо Лени Йоро, их состав пополнили Маттейс де Лигт, Нуссайр Мазрауи и Джошуа Зиркзее. Новички помогли Эрику тен Хагу победить во встрече 1-го тура АПЛ «Фулхэм» (1:0).

Правда, от выступления «красных дьяволов» остались очень смешанные впечатления. Новобранцы выступили отменно. Мазрауи препятствовал возникновению опасных моментов у ворот Андре Онана, а Зиркзее записал на свой счёт победный гол. Отличный дебют.

И тем не менее слаженности в оборонительных действиях манкунианцам по-прежнему не хватает. В первом тайме «Фулхэм» очень легко выбирался из-под прессинга, как сквозь масло проходил центр поля и внешне просто создавал моменты. Будь у него более вариативным и мощным нападение, счёт был бы совершенно иным.

Также есть вопросы к реализации моментов. Забили «красные дьяволы» в совсем не очевидном эпизоде в концовке, загубив перед этим несколько 100-процентных моментов. Эрику тен Хагу есть над чем поработать. Уверенности в том, что манкунианцы наберут очки в грядущем матче нет совсем.

Поставить на то, что «Брайтон» победит в предстоящем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50. «Чайки» являются одним из самых неудобных соперников для «красных дьяволов». «Манчестер Юнайтед» проиграл четыре из пяти последних очных встреч в АПЛ.

Недаром говорят, что болельщики — это 12-й игрок. Дома за весь прошлый сезон «чайки» потерпели только пять поражений и столько же раз сыграли вничью. Летние перемены оказывают на них положительное влияние, так что показатели имеют все шансы улучшиться.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 24 августа 2024 года

Относительно минувшего сезона, проблем у «МЮ» стало меньше. Многие игроки оправились от травм, но качество футбола Эрику тен Хагу необходимо подтянуть. Особенно в оборонительном плане. «Брайтон» настолько здорово провёл сборы и так уверенно победил «Эвертон», что сомнений в его победе дома в предстоящей игре не возникает. История очных встреч на стороне «чаек». У них очень хороший потенциал.

Ставка: победа «Брайтона» за 2.50.