«Зенит» — «Спартак». С травмы Глушенкова проблемы только начались

Не успели оглянуться, как в Российской Премьер-Лиге уже на пороге 6-й тур. Центральным, разумеется, станет матч «Зенит» — «Спартак», который пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата России «Зенит» — «Спартак» 24 августа 2024 года

Несмотря на принципиальность противостояния и высокий общий уровень соперников, в предстоящем матче РПЛ есть фаворит. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80, что переваливает за 55% вероятности. Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 4.70 — это ниже 22% вероятности. Ничья более вероятна, но соразмерна с успехом гостей.

Вместе с тем аналитики предполагают результативную игру со стороны команд на «Газпром Арене». Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.14. На гол москвичей можно поставить за 1.45. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (24.08.2024)

Прошлый уикенд получился для «Зенита» околокатастрофичным. Бессменный чемпион России потерял очки в матче с подмосковными «Химками», которые только вернулись из Первой лиги. По итогам 90 минут табло зафиксировало равный счёт, но всё могло сложиться хуже — к 89-й минуте химчане имели преимущество в один мяч и готовились выиграть.

Петербургский клуб до кучи потерял своего лучшего бомбардира прямо сейчас. Максим Глушенков серьёзно повредил руку и покинул поле уже на 24-й минуте игры. А ведь россиянин забил семь мячей за пять туров, выбился в единоличные лидеры гонки бомбардиров РПЛ и даже заслужил вызов в сборную от Валерия Карпина. Правда, теперь вопросы по его участию.

А ведь беда, как водится, не приходит одна. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что, помимо Глушенкова, предстоящую встречу со «Спартаком» пропустят Вендел и Педро, а также ранее травмированный Ильзат Ахметов. Добавьте сюда спад в игре Клаудиньо — и получите уже не такую грозную группу атаки, как до этого.

Если в пяти стартовых матчах, включая Суперкубок России, сине-бело-голубые меньше трёх мячей соперникам не забивали (а в большинстве случаев — не меньше четырёх), то в последних трёх матчах во всех турнирах выдавливали из себя лишь один точный удар. Речь про минимальные победы над «Динамо» и «Рубином», а также 1:1 с «Химками».

Это на руку «Спартаку», который за пять матчей во всех турнирах после поражения от «Оренбурга» в 1-м туре чемпионата России пропустил всего лишь один мяч. Деян Станкович сделал правильные выводы, и теперь его команда совершенно заслуженно находится в группе лидеров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего три очка.

Вместе с тем красно-белые демонстрируют результативную игру в атаке. За шесть последних матчей они забили 15 мячей. Один лишь «Ахмат» сумел унести ноги, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Однако это совсем не значит, что петербуржцы в Санкт-Петербурге непременно пропустят много мячей.

Дело в том, что с оборонительной линией у Сергея Семака как раз кадровых проблем нет. Да и сама по себе она пропускает не так уж часто. Кроме того, в двух из трёх прошлых очных встреч «Зенит» и «Спартак» расходились без забитых мячей в принципе. Вот и теперь обеим командам будет непросто, а голов будет не так много.

«Зенит» потерял ценные кадры атакующей группы и, очевидно, ослаблен. «Спартак», в свою очередь, находится на подъёме. Это означает, что соперники в предстоящем матче будут биться приблизительно на равных, а потому осторожно. 1:0 в чью-то пользу или вообще 0:0 здесь вполне вероятны.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.18.