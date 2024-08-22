ЦСКА — «Акрон». Николич теряет контроль

Армейцы создают слишком мало опасных моментов и часто теряют очки. Это никуда не годится.

24 августа состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Акрон». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.34. Успех тольяттинцев оценён в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Акрон» 24 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Акрон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.94. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА — «Акрон» (24.08.2024)

На 24 августа запланированы четыре встречи 6-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой ранней из них на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА примет «Акрон». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

После первых трёх туров РПЛ казалось, что ЦСКА нашёл как минимум неплохую замену Владимиру Федотову. Команда не показывала зрелищной красивой игры и не радовала разнообразием в атаке, но зато с результатами всё было в порядке. Красно-синие сыграли вничью с «Ростовом» (0:0), а затем разгромили «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1).

Весь прогресс армейцев упёрся в две разгромные победы. Они дважды уступили «Краснодару» (1:2 и 0:1), проиграли дома «Локомотиву» (0:1) и с трудом победили «Пари НН» 1:1 (4:2 пен.). Самое страшное — не показатели, а игра, которую показала московская команда.

В начале сезона предполагалось, что Марко Николичу просто нужно больше времени для того, чтобы поставить ЦСКА качественный командный футбол. Однако прошло уже пять туров, и глобально ничего не меняется. Клуб создаёт очень мало моментов. Ему не хватает креативности и разнообразия в атаке.

Уход Фёдора Чалова в ПАОК и трудности с освоением новичков накладывают отпечаток на красно-синих. Винить во всём Марко Николича неправильно. Сербский специалист делает всё, что может, но имеющихся ресурсов не хватает для того, чтобы команда смотрелась интереснее.

На поле заметен, пожалуй, только Аббосбек Файзуллаев. От него исходила практически вся острота во встрече с железнодорожниками. Однако если закрыть 20-летнего полузащитника сборной Узбекистана, ЦСКА теряется и оказывается неспособен генерировать опасность для ворот соперников.

«Акрону» по силам насыпать армейцам соль на рану. Выступавший в прошлом сезоне в Первой лиге клуб из Тольятти оказался очень даже пригоден к конкуренции в РПЛ. Он навязал борьбу «Локомотиву» (2:3), «Динамо» (0:2) и «Рубину» (1:2), сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2) и победил «Факел» (2:0).

Если бы не ошибки защиты и голкипера, показатели были бы ещё лучше. Заур Тедеев предпочитает открытый стиль, но недавно им была продемонстрирована способность к адаптации в условиях, которые предлагает игра. Во встрече с казанцами тольяттинцы забили быстрый гол и сыграли с акцентом на оборону.

У «Акрона» были все шансы довести дело до победы, но сначала мяч в свои ворота переправил Константин Савичев, а затем грубую ошибку совершил Сергей Волков. Вратарь неудачно сыграл на выходе после подачи соперником углового. Мирлинд Даку не упустил возможности наказать его за проступок.

Провести работу над ошибками, уделить больше внимания и концентрации игре в обороне — и «Акрону» окажется вполне по силам победить испытывающий серьёзные проблемы ЦСКА даже не выезде. Заключить пари на то, что тольяттинцы не проиграют армейцам, можно с коэффициентом 3.50.

Армейцы наверняка постараются сделать всё, чтобы прервать начавшуюся чёрную полосу. Они могут выступить агрессивнее и увереннее, но это также шанс для тольяттинцев, которые очень опасны на контратаках. Пользоваться свободным пространством они умеют прекрасно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Акрон» 24 августа 2024 года

Хотелось бы сказать, что у Марко Николича всё под контролем, но это не так. Моменты у армейцев есть, но они недостаточно остры. В последнее время красно-синие забивают совсем мало. У «Акрона» есть хорошие шансы этим воспользоваться и зацепиться за очки. У тольяттинцев есть стержень, и видно это невооружённым глазом.

Ставка: «Акрон» не проиграет за 3.50.