Экспресс с коэффициентом 6.39: «Байер» — машина, Мирлинд Даку тянет «Рубин» к победам

Сегодняшние матчи можно назвать медленным стартом насыщенных выходных. Пусть нас ожидает немного встреч, но есть на что обратить внимание. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.39.

Прогноз на матч «Сельта» — «Валенсия»

Последние годы дела у «Сельты» в чемпионате Испании не так успешны, но она постепенно набирается сил, чтобы выдать свой лучший результат. Этот сезон «кельты» начали с победы в матче с «Алавесом» со счётом 2:1. Победный мяч забил легенда клуба Яго Аспас. Он всё ещё играет и находится в прекрасной форме.

«Валенсия» в матче 1-го тура чуть было не замахнулась на сенсацию, открыв счёт в игре с «Барселоной» на 44-й минуте. Но Левандовски оказал большое влияние на результат, сравняв счёт в первом тайме, а во втором реализовал пенальти и добыл победу сине-гранатовым. «Летучие мыши» должны сделать выводы.

Нас наверняка ждёт результативный матч. Ожидаем голов с обеих сторон. Команды показали в первых встречах нового сезона, что способны забивать, но и пропускают. Первое время так и будет. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Прогноз на матч «Рубин» — «Динамо» Мх

«Рубин» дважды уступил «Зениту» (0:4 и 0:1), хотя в обоих случаях не смотрелся сильно хуже соперника, а также обидно проиграл «Химкам» (2:3). Красно-чёрные реализовали все свои моменты, а вот казанцы были не настолько точны. Ещё подопечные Рашида Рахимова сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), уверенно обыграли «Пари НН» (4:2) и дважды победили «Акрон» (4:0 и 2:1). Задумки и наработки 59-летнего специалиста продолжают работать и приносить хорошие плоды.

В РПЛ махачкалинцы победили пока только «Ахмат» (1:0), который не выиграл ещё ни одного матча в текущем розыгрыше. Ещё они сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0), уступили «Пари НН» (0:1) и «Локомотиву» (0:2). Хасанби Биджиев заслуживает похвалы за качественно выстроенную игру в обороне. Забить его команде — непростая задача даже для фаворитов.

У «Рубина» лучше результаты, больше резервов, а также будет поддержка трибун. Махачкалинское «Динамо» показало, что обладает характером и просто так никому очки дарить не собирается. Однако таких игроков, как Мирлинд Даку, в составе бело-голубых нет. Вероятно, форвард казанцев вновь сделает результат. Поставим на победу «Рубина» за 1.85.

Прогноз на матч «Боруссия» М – «Байер»

Если кто-то думал, что «Байер» хватит только на один выдающийся сезон, то он ошибся. Леверкузенцы сумели начать новый с победы над «Штутгартом» в Суперкубке Германии. Причём в своей излюбленной волевой победе. На 37-й минуте остались в меньшинстве, а к 88-й уступали 1:2. Патрик Шик не только сравнял счёт, но и реализовал свой послематчевый пенальти. Итог — трофей в копилку.

Мёнхенгладбахской «Боруссии», в свою очередь, хвастаться особо нечем. Прошлый розыгрыш чемпионата Германии она провалила, финишировав в одном очке от зоны стыковых матчей. При этом из Кубка Германии вылетела на стадии четвертьфинала, уступив скромному «Саарбрюккену». От некогда штурмовавшей групповой этап Лиги чемпионов команды мало что осталось.

«Байер» выйдет в роли фаворита и сможет рассчитывать на победу. «Боруссия» пока не настолько готова, чтобы выиграть у лучшего клуба Германии прямо сейчас. История личных встреч тоже на стороне леверкузенцев. Поставим на победу «фармацевтов» за 1.57.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «Сельта» — «Валенсия» за 2.20.

Ставка 2: победа «Рубина» в игре с махачкалинским «Динамо» за 1.85.

Ставка 3: победа «Байера» в матче с «Боруссией» М за 1.57.

Общий коэффициент: 2.20 Х 1.85 Х 1.57 = 6.39.