«Ман Сити» — «Ипсвич Таун». Холанд займётся любимым делом

91 гол в 100 матчах за «горожан» — это мало для норвежца. Он упрочит показатели.

24 августа состоится матч 2-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ипсвич Таун». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.09. Успех «трактористов» оценён в 27.0. Ставки на ничью принимаются за 14.0.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ипсвич Таун» 24 августа 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Ипсвич Таун» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.10. В случае, если забьют гости, сыграет коэффициент 2.22. Если не забьют — коэффициент 1.66. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ипсвич Таун» (24.08.2024)

На 24 августа запланировано семь матчей 2-го тура чемпионата Англии. В одном из них на стадионе «Этихад» померяются силами «Манчестер Сити» и «Ипсвич Таун». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Главный арбитр — Майкл Солсбери.

«Манчестер Сити» победил во встрече 1-го тура чемпионата Англии «Челси» (2:0). Многое у подопечных Хосепа Гвардиолы получилось не так, как было запланировано. Эпизодами они проваливались в обороне, многое в итоге определило индивидуальное мастерство.

Красивые голы забили Эрлинг Холанд и Матео Ковачич. Норвежец здорово сориентировался на коротком пространстве, а хорватский полузащитник сделал изящный сольный проход и нанёс точный удар, с которым голкипер «Челси» Роберт Санчес не сумел совладать.

Для Холанда забитый мяч стал 91-м в 100 встречах за «горожан». Хосеп Гвардиола поделился мнением, что показатели норвежца соответствуют уровню Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Радует результативностью форвард действительно постоянно, но чаще и больше всего он забивает аутсайдерам.

Эрлинг стал совсем малозаметен во встречах с сильными соперниками. Возможно, гениальный Гвардиола сможет найти ответ на вопрос — как это исправить? Для испанского специалиста не существует ничего невозможного. Он построил невероятную команду, которая выиграла шесть из семи последних розыгрышей АПЛ, и снова претендует на золотые медали.

«Ипсвич Таун» прошлый сезон провёл в Чемпионшипе. За лето его состав заметно изменился. К клубу присоединились качественные и перспективные игроки. Хватит ли этого, чтобы закрепиться в АПЛ? Есть сомнения.

Матч 1-го тура чемпионата Англии подопечные Кирана Маккенны дома проиграли «Ливерпулю» (0:2). Счёт должен был быть иным. Мерсисайдцы упустили много возможностей забить. Они давили на протяжении всей встречи, но реализовали только раскатанные до верного моменты.

Местами и от «синих» исходила опасность, но даже самые острые контратаки быстро захлёбывались из-за банальной нехватки техники. Защитники без особого труда читали замыслы нападающих «трактористов». Практически всё время «Ливерпуль» владел мячом на чужой половине поля.

Вполне вероятно, грядущая встреча будет проходить похожим образом. Только забитых мячей ожидается намного больше. Эрлинг Холанд не упустит возможности улучшить свою статистику. Поставить на победу «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

В прошлом сезоне АПЛ «горожане» на домашнем стадионе не потерпели ни одного поражения и пять раз сыграли вничью. За этот период времени они пропустили всего лишь 16 мячей, а забили 51 — больше всех. У «Ипсвич Таун» нет никаких шансов избежать разгрома или даже крупной победы.

Разница в классе между футболистами очень большая. Даже несмотря на то что это только начало сезона и не все футболисты подходят к встрече в оптимальном тонусе, подопечные Хосепа Гвардиолы должны одержать уверенную победу.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ипсвич» 24 августа 2024 года

«Горожане» — явные фавориты. Поддержка трибун поможет им одержать первую разгромную победу в сезоне. «Ипсвич Таун» должен прибавлять. Ему совсем не повезло с календарём. Два подряд фаворита — это очень сложное испытание, к которому нереально подготовиться. Будет чудом, если «трактористам» удастся избежать крупного поражения.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 мяча за 1.83.