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Тоттенхэм — Эвертон: прогноз на матч АПЛ 24 августа 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Тоттенхэм» — «Эвертон». Постекоглу устранит недоработки
Михаил Коробов
«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз на матч АПЛ
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«Шпоры» исправятся за потерянные очки во встрече с «Лестером». Ангелос быстро делает выводы из ошибок.

24 августа состоится матч 2-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.49. Успех «ирисок» оценён в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон» 24 августа 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Эвертон» (24.08.2024)

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На 24 августа запланировано семь матчей 2-го тура чемпионата Англии. В одном из них на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне местный «Тоттенхэм» примет «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Главный судья — Энтони Тейлор.

«Тоттенхэм» стал одним из главных открытий минувшего сезона. Он занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. На протяжении всего розыгрыша первенства лилово-белые показывали результативный футбол. Ангелос Постекоглу придал их игре приятный вкус и красивый оттенок.

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Нестандартный подход австралийского специалиста раскрыл потенциал «шпор». Если бы не травмы, они наверняка закончили бы сезон в зоне Лиги чемпионов. Они набрали всего на два очка меньше, чем «Астон Вилла», хотя ведущие футболисты клуба пропустили из-за повреждений очень много.

Летом «Тоттенхэм» избавился от ненужных игроков и точечно усилил состав качественными трансферами. К команде присоединились Лукас Бергвалль, Арчи Грей, а также забивший в минувшем розыгрыше АПЛ 19 мячей лидер «Борнмута» Доминик Соланке.

Во встрече 1-го тура первенства «шпоры» сыграли вничью с «Лестером» (1:1). В первом тайме моменты были только у лилово-белых, и много. Гол закономерно пришёл на 29-й минуте. Мягкий удобный навес Джеймса Мэддисона переправил головой в угол Педро Порро.

Во втором тайме у лондонцев всё стало функционировать хуже, и они чуть вообще не проиграли. Защитники не справились со своей работой. Джейми Варди наказал их за невнимательность, и после этого у «лис» была возможность забить ещё. Благо Гульельмо Викарио сыграл надёжно.

В предстоящей встрече подопечные Ангелоса Постекоглу должны дать реакцию на получившийся комом первый матч в сезоне. Соперник для этого достаточно удобный. У «Эвертона» очень богатая история, но сейчас клуб переживает не лучший этап. Впрочем, он уже не такой беспросветный аутсайдер, как несколько сезонов назад.

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По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Англии «ириски» финишировали на 15-й строчке. Однако это с учётом того, что у них отобрали восемь очков за нарушение финансового регламента. Если бы не наказание, «Эвертон» закончил бы сезон в середине турнирной таблицы.

Шон Дайч изменил игру команды в положительную сторону. И ещё многое предстоит сделать. Из явных недостатков — команда часто неудовлетворительно выступает на выезде. Она проиграла 9 из 19 встреч в АПЛ в гостях, а также пять раз сыграла вничью.

За этот период времени «ириски» забили только 18 мячей, а пропустили 33. Хуже них с результативностью в гостях дела обстояли лишь у вылетевшего в Чемпионшип «Шеффилд Юнайтед». За лето практически ничего не изменилось. Уровень состава у «Эвертона» остался примерно на том же уровне.

Новый сезон подопечные Дайча начали с разгромного поражения в домашнем матче с «Брайтоном» (0:3). Заключить пари на то, что «Тоттенхэм» победит и тотал больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

У Шона Дайча и Ангелоса Постекоглу есть недоработки. Однако австралийскому специалисту куда проще отладить неисправные механизмы. Лилово-белые увереннее начали сезон, у них больше резервов и лучше показатели на дистанции. Плюс встреча состоится в Лондоне.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон» 24 августа 2024 года

Вряд ли «шпорам» потребуется много времени на то, чтобы влиться в новый сезон. Постекоглу — опытный специалист, который быстро делает выводы из ошибок. «Эвертон» на выезде много пропускает. Шон Дайч непременно проведёт работу над ошибками, но далеко не факт, что этого хватит для избежания поражения в грядущем матче. «Тоттенхэм» — очень сильный соперник.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

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