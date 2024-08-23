«Тоттенхэм» — «Эвертон». Постекоглу устранит недоработки

«Шпоры» исправятся за потерянные очки во встрече с «Лестером». Ангелос быстро делает выводы из ошибок.

24 августа состоится матч 2-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.49. Успех «ирисок» оценён в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон» 24 августа 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Эвертон» (24.08.2024)

На 24 августа запланировано семь матчей 2-го тура чемпионата Англии. В одном из них на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне местный «Тоттенхэм» примет «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Главный судья — Энтони Тейлор.

«Тоттенхэм» стал одним из главных открытий минувшего сезона. Он занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. На протяжении всего розыгрыша первенства лилово-белые показывали результативный футбол. Ангелос Постекоглу придал их игре приятный вкус и красивый оттенок.

Нестандартный подход австралийского специалиста раскрыл потенциал «шпор». Если бы не травмы, они наверняка закончили бы сезон в зоне Лиги чемпионов. Они набрали всего на два очка меньше, чем «Астон Вилла», хотя ведущие футболисты клуба пропустили из-за повреждений очень много.

Летом «Тоттенхэм» избавился от ненужных игроков и точечно усилил состав качественными трансферами. К команде присоединились Лукас Бергвалль, Арчи Грей, а также забивший в минувшем розыгрыше АПЛ 19 мячей лидер «Борнмута» Доминик Соланке.

Во встрече 1-го тура первенства «шпоры» сыграли вничью с «Лестером» (1:1). В первом тайме моменты были только у лилово-белых, и много. Гол закономерно пришёл на 29-й минуте. Мягкий удобный навес Джеймса Мэддисона переправил головой в угол Педро Порро.

Во втором тайме у лондонцев всё стало функционировать хуже, и они чуть вообще не проиграли. Защитники не справились со своей работой. Джейми Варди наказал их за невнимательность, и после этого у «лис» была возможность забить ещё. Благо Гульельмо Викарио сыграл надёжно.

В предстоящей встрече подопечные Ангелоса Постекоглу должны дать реакцию на получившийся комом первый матч в сезоне. Соперник для этого достаточно удобный. У «Эвертона» очень богатая история, но сейчас клуб переживает не лучший этап. Впрочем, он уже не такой беспросветный аутсайдер, как несколько сезонов назад.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Англии «ириски» финишировали на 15-й строчке. Однако это с учётом того, что у них отобрали восемь очков за нарушение финансового регламента. Если бы не наказание, «Эвертон» закончил бы сезон в середине турнирной таблицы.

Шон Дайч изменил игру команды в положительную сторону. И ещё многое предстоит сделать. Из явных недостатков — команда часто неудовлетворительно выступает на выезде. Она проиграла 9 из 19 встреч в АПЛ в гостях, а также пять раз сыграла вничью.

За этот период времени «ириски» забили только 18 мячей, а пропустили 33. Хуже них с результативностью в гостях дела обстояли лишь у вылетевшего в Чемпионшип «Шеффилд Юнайтед». За лето практически ничего не изменилось. Уровень состава у «Эвертона» остался примерно на том же уровне.

Новый сезон подопечные Дайча начали с разгромного поражения в домашнем матче с «Брайтоном» (0:3). Заключить пари на то, что «Тоттенхэм» победит и тотал больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

У Шона Дайча и Ангелоса Постекоглу есть недоработки. Однако австралийскому специалисту куда проще отладить неисправные механизмы. Лилово-белые увереннее начали сезон, у них больше резервов и лучше показатели на дистанции. Плюс встреча состоится в Лондоне.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон» 24 августа 2024 года

Вряд ли «шпорам» потребуется много времени на то, чтобы влиться в новый сезон. Постекоглу — опытный специалист, который быстро делает выводы из ошибок. «Эвертон» на выезде много пропускает. Шон Дайч непременно проведёт работу над ошибками, но далеко не факт, что этого хватит для избежания поражения в грядущем матче. «Тоттенхэм» — очень сильный соперник.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.